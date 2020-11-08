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萬項商品買1送1、iPhone12下殺73折！雙11各大超商量販優惠一次看

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▲全聯「雙11購物節」限時3天線上線下同步優惠，實體門市超過300項商品買1送1起。（圖／全聯提供）

▲全聯「雙11購物節」限時3天線上線下同步優惠，實體門市超過300項商品買1送1起。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

「雙11購物節」即將來臨，各大通路也紛紛祭出超殺優惠，今年便利超商、量販超市，皆結合線下及線上資源，提供電商及實體門市優惠，涵括生活用品、咖啡、美食、家電、3C用品⋯等，例如愛買線上購物祭出「1.1折神券」及「iPhone 12享73折」超殺優惠，全聯電商平台也首賣Switch限時限量91折、狂送1111點數，門市也推出多項買1送1優惠。《ETtoday新聞雲》為您整理懶人包，想撿便宜、趁機省一波的小資族快筆記！

量販超市優惠

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▲愛買雙11優惠來了。（圖／業者提供）

愛買

愛買推出線下及線上優惠，實體通路部分，11月7日起至11日有Happy Go點數限時10倍瘋狂送，期間只要使用HAPPYGO Pay單筆滿1111元就送111點，單筆最高可獲333點。而品項折扣部分，有保健、護理指定用品單筆滿額現折50元，個人清潔保養、生理用品系列單筆滿額送100元，衣物洗劑單筆滿額現折30元等優惠。

線上購物部分則祭出全館折扣、發放1.1折神券以及最新3C下殺價，愛買線上樂天平台於雙11當日全館89折、3C商品98折，11月10日至11日更端出「iPhone 12享73折」超殺優惠，另也推出民眾最愛整點激殺商品43折起。

而愛買Friday購物平台即日起至12日於上午9時59分天天限量開灑100元現金紅包，100元券可直接折抵訂單金額，期間下單再抽111元折價券，至於愛買yahoo奇摩商城平台雙11當日則推全館92折。

愛買蝦皮商城則自即日起至11日，推出超商取貨萊爾富299元免運優惠、11月8日上午11時及晚上11時限時瘋搶「1.1折神券」，1.1折神券只要消費滿1元就能使用，最高可折抵100元，雙11當日全館89折起，凌晨1時20分及晚上8時還有限量領8折券可領。

▲全聯PXGO!於雙11購物節推出「OFF COFFEEX阪急麵包」超殺合購價，用PX Pay支付再回饋10%，挑戰早餐超低價。（圖／全聯提供）

全聯福利中心

全聯為了迎戰雙11，自11/10至12日限時3天，實體門市祭出超過300項商品「買一送一」，還有限定商品瘋殺111元起、加贈111福利點好康；另外電商平台「PXGo!全聯線上購」則祭出滿額限定贈點活動，使用PX Pay支付單日每滿1111元就送1111點福利點，最高享10%回饋。

另還推出「OFF COFFEE X 阪急麵包」超殺合購價，挑戰早餐超低價，只要購買冰/熱美式（30入） +阪急麵包（30入）組合，原價1,650元，限時只要1,111元，等於現省539元。冰/熱拿鐵（30入）+阪急麵包（30入）則優惠價1,450元（原價1,950元），現省500元。若再搭配使用PX Pay支付滿1,111元送1,111福利點，換算下來等於美式配麵包不到35元，而拿鐵配麵包也只要45元，領取無期限，還能轉贈親朋好友，趁雙11揪團正是時候。

另外全聯自11/10至11/19，同步推出超過10項3C家電品預購，其中「Switch藍紅主機加精選遊戲組」是首度推出，不只祭出91折還可宅配到府，限量100台。另「德律風根迷你震動按摩槍」則下殺34折，不到1000元即可入手。

▲頂好雙11祭出「買一送一」等優惠。（圖／業者提供）

頂好

頂好超市推出期間限定「五重優惠」，除了熱門的「買一送一」，還有消費「滿111元就送11元生鮮抵用券」；另也加碼祭出單筆消費滿699元，即送總價值超過5千元的「省錢折價本」，同步還有「悠遊付優惠活動」、「日式經典夢幻家電集點加價購」等。

家樂福

家樂福線上購物則推出「雙11暖身」，即日起至11/10，凡購買線上購物活動商品（依商品頁標示折扣為主），單筆滿 1111元現折7%，再送1111元線上折價劵。而活動期間訂單皆可登記前1500名即「送111元購物金」。

實體通路則有330件熱門人氣商品「買一送一」；另有多個品牌「好禮大放送」，包括茶茶小王子指定商品滿1555元，即贈台灣米棒1包等。

便利超商優惠

▲全家集結旗下3大線上平台推出雙11優惠。（圖／業者提供）

全家便利商店

全家3大線上平台即日起至12月1日全都祭出超殺優惠，其中Line團購的「全+1行動購」推出團購王活動，只要參加1次團購且完成訂單就可獲得10元（存入Fami錢包，每人上限20元），且發票金額單筆滿111元，還有點數回饋11%，買愈多回饋愈多。
 
而會員APP則推出點數投注活動，只要使用1111會員點數參加投注遊戲，不僅先立即獲得10元購物金，還可參與家電抽獎遊戲，活動期間「隨買跨店取」每日也將有各項限量飲品、鮮食優惠，最低下殺35折起，總計229項商品優惠可搶購，期間若使用APP購買任一商品可再抽Switch動森主機健身環歡樂組。

電商平台「全家行動購」即日起至12月1日只要滿99元直接免運，且至11月13日前，每日將有限時限量整點閃購，共超過80種商品最低下殺2.5折起，而活動期間只要累計購物滿5筆，還可獲得隨機一筆訂單之等值全家購物金抽獎資格。

除外全家店到宅外送服務，為慶祝據點達千店，也攜手foodpanda於生鮮雜貨專區內的全家專區，即日起至11月11日推出中杯單品熱、冰美式及中杯單品熱、冰拿鐵買1送1，而11月11日起至11月30下單滿150元還可現折30元，每日限量750名，每日前200名再加送中杯美式1杯。

▲萊爾富雙11推出「大熱美單杯11元」等優惠。（圖／萊爾富提供）

萊爾富

為迎戰雙11，萊爾富搶攻會員經濟，11/11推出會員限定Hi Café 大熱美式咖啡「單杯11元」，等於是對折再對折；另11/17前更推全店消費滿150元「點數11倍送」，再抽10台Gogoro 3 Plus。而APP也推出新上線的「整買零取」指定商品最低下殺45折起，以及多項指定飲品「買11送11」起。

OKmart

11/11當日至OKmart 便利商店購買大杯美式或拿鐵，即享「買11杯送11杯」的超殺優惠；雲端商城OKmall則是祭出大杯美式或拿鐵享「買5杯送5杯」，再加贈「1111點會員點數」的優惠。另外門市也精選超過百件商品「買一送一」，包括飲料、沖泡飲品、生活用品等，滿足喜歡在家自己沖泡咖啡或飲料的消費者。

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