東森購物台雙11要「刷倉亂賣」　110分鐘隨便賣、數量現場喊

▲東森購物台曾於雙11晚間舉辦「180秒剁手亂賣會」，獲得熱烈迴響，今年購物專家將走出攝影棚，升級成「刷倉亂賣會」，預計將再帶來一波新話題。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物台曾在雙11辦過「180秒剁手亂賣會」，短短2小時賣了30樣商品，創意行銷在網路上引起熱烈討論，今年玩法再升級率業界之先，CH47頻道將於11/11當天晚間22:40起推出「刷倉亂賣會」，購物專家將走出攝影棚，出外景到東森購物桃園物流倉庫，在長達110分鐘直播節目中，現場看到什麼賣什麼、數量現場直接喊。

東森購物表示，雙11當天鎖定東森購物台CH47頻道，每一檔再回饋20%東森幣，帶給會員滿滿的強檔優惠。此外，東森購物台即日起至11月20日不定期推出「雙11不孤單」，加1元、11元、111元、1,111元、11,111元多一件優惠。

而今年受到疫情影響，不少人的出國計劃都要暫時喊卡，為滿足不能到國外購物的慾望，東森購物台CH47頻道即日起至11月13日推出「全球蒐貨、海外直播」搶購會，以東森嚴選精神，跨海同步連線，帶領會員買遍全世界，9日已陸續與西班牙、美國加州、日本福岡連線，推出塞古拉特級初榨橄欖油、星台法歐尼矯正鞋及高田濃厚初榨胡麻醬。

▲東森購物台CH47頻道推出「全球蒐貨、海外直播」搶購會，帶著會員買遍全球。

迎接雙11到來，11日將強打日韓商品，晚間20:00分至22:40推出「白色戀人8分鐘搶購會」，網羅來自日本札幌、北海道、大阪、宮崎、沖繩以及韓國的伴手禮、土產、生鮮品等，每8分鐘換檔，整晚160分鐘、逾30支海外商品，滿3件再送白色戀人巧克力，在家看電視也能享受出國血拚的快感。

今年適逢東森購物21周年，「11.11爽購節」將開跑至明年1月31日，活動期間於全通路消費任一件商品，有機會抽中奢華國旅，不只天天抽瑞穗天合國際觀光酒店住宿1泊2食，每月再加碼抽五星級觀光列車環島之星3天2日遊，1人中獎，2人同行。