　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物台雙11要「刷倉亂賣」　110分鐘隨便賣、數量現場喊

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森電視購物雙11舉辦亂賣會（圖／業者提供）

▲東森購物台曾於雙11晚間舉辦「180秒剁手亂賣會」，獲得熱烈迴響，今年購物專家將走出攝影棚，升級成「刷倉亂賣會」，預計將再帶來一波新話題。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物台曾在雙11辦過「180秒剁手亂賣會」，短短2小時賣了30樣商品，創意行銷在網路上引起熱烈討論，今年玩法再升級率業界之先，CH47頻道將於11/11當天晚間22:40起推出「刷倉亂賣會」，購物專家將走出攝影棚，出外景到東森購物桃園物流倉庫，在長達110分鐘直播節目中，現場看到什麼賣什麼、數量現場直接喊。

東森購物表示，雙11當天鎖定東森購物台CH47頻道，每一檔再回饋20%東森幣，帶給會員滿滿的強檔優惠。此外，東森購物台即日起至11月20日不定期推出「雙11不孤單」，加1元、11元、111元、1,111元、11,111元多一件優惠。

而今年受到疫情影響，不少人的出國計劃都要暫時喊卡，為滿足不能到國外購物的慾望，東森購物台CH47頻道即日起至11月13日推出「全球蒐貨、海外直播」搶購會，以東森嚴選精神，跨海同步連線，帶領會員買遍全世界，9日已陸續與西班牙、美國加州、日本福岡連線，推出塞古拉特級初榨橄欖油、星台法歐尼矯正鞋及高田濃厚初榨胡麻醬。

東森購物「11.11爽購節」（圖／東森購物提供）

▲東森購物台CH47頻道推出「全球蒐貨、海外直播」搶購會，帶著會員買遍全球。

迎接雙11到來，11日將強打日韓商品，晚間20:00分至22:40推出「白色戀人8分鐘搶購會」，網羅來自日本札幌、北海道、大阪、宮崎、沖繩以及韓國的伴手禮、土產、生鮮品等，每8分鐘換檔，整晚160分鐘、逾30支海外商品，滿3件再送白色戀人巧克力，在家看電視也能享受出國血拚的快感。

今年適逢東森購物21周年，「11.11爽購節」將開跑至明年1月31日，活動期間於全通路消費任一件商品，有機會抽中奢華國旅，不只天天抽瑞穗天合國際觀光酒店住宿1泊2食，每月再加碼抽五星級觀光列車環島之星3天2日遊，1人中獎，2人同行。

►雙11眾多夯品現省11%　

ET快訊
玖壹壹春風爆動手術開刀！　經紀公司證實
國光客運「3路線」　明天全天免費搭
雙11大戰今搶最划算　10大電商精選32件夯品
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物雙11眾多夯品現省11%　消費任1件天天抽奢華國旅

東森購物合作超商再+1　低溫冷凍小7取貨免運再送中熱美

6大電商雙11免運活動一次看　再加碼國光客運一日免費爽爽搭

搶iPhone 12第二波新機預購　電商刷卡最高回饋27%

11/11準時進站！11場次蘋果夯品快閃殺破　AirPods Pro只要銅板價11元

買暢銷書不用等書展優惠　「快閃夜書店」連2天限時下殺66折

今搶最划算！10大電商精選32件夯品　3層衛生紙120包賣1111元

王令麟加送東森幣挺黃偉哲4度上購物台　東山龍眼乾1500組火速賣完

最殺4折！NIKE「雙11特賣」搶到缺貨　跑鞋現省千元、運動裝700元有找

東森購物台雙11要「刷倉亂賣」　110分鐘隨便賣、數量現場喊

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

捷運「防疫無名英雄」秀流暢動作　網讚：少了他們就沒有現在生活

動力火車顏志琳拿筆就「想畫Lulu臉」！　尤秋興催促她作畫：我家瓦斯還沒關ＸＤ

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

宜蘭酒駕男失控撞7機車衝人行道　2男排隊買飲料閃避不及骨折送醫！

最殺4折！NIKE「雙11特賣」搶到缺貨　跑鞋現省千元、運動裝700元有找

東森購物台雙11要「刷倉亂賣」　110分鐘隨便賣、數量現場喊

【廣編】愛之味純濃燕麥聯手路易莎　打造燕麥奶咖啡新時尚

東森購物雙11眾多夯品現省11%　消費任1件天天抽奢華國旅

今搶最划算！10大電商精選32件夯品　3層衛生紙120包賣1111元

小七雙棍優惠先來一波！咖啡限時3天買11送11⋯封王折扣再等等

雞蛋界的哈根達斯　手能捏起蛋黃的「精品蛋」在這

統一獅奪冠雙百貨「限時3天滿千送百」　門檻超低吃頓飯就賺到

買暢銷書不用等書展優惠　「快閃夜書店」連2天限時下殺66折

【廣編】百威金尊x金馬獎攜手推「金馬57」　限量聯名禮盒只送不賣

柯文哲笑稱：「瘋狗才衝得贏」是指川普　下秒急認「我又失言啦！」

萬里大鵬國小「全身紅螃蟹」現縱　海大專家揭牠悲慘的奇幻旅程

東森自然美四顆「新」佈局未來　東方美谷打造「一條龍」產業鏈

最殺4折！NIKE「雙11特賣」搶到缺貨　跑鞋現省千元、運動裝700元有找

發票中1萬！她看日期爆哭「我錯了」…網曝方法：財神路過不漏接

爸媽注意！幼兒類流感升溫、疫苗接種仍低　首打族接種率僅18.2%

立陶宛新執政聯盟：支持「為自由而奮鬥」的台灣人民

拜登勝選》畢殿龍／川普不認輸　中俄領導不祝賀拜登讓大選繼續飛

陸推網貸監管新規後　馬化騰卸財付通法定代表人職務

雙11成駭客「收割季」　專家提醒消費者小心綁架軟體

蘿莉塔整形失敗！大腿變形還有球狀異物

消費熱門新聞

小七雙棍優惠搶先！咖啡11送11

11/11蘋果夯品殺破　AirPods Pro只要11元

統一獅封王「7-11不打折」！業者回應

10大電商精選32件夯品　今搶最划算

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

11點開搶！7-11「絕美梵谷名畫口罩」登場

統一獅奪冠7-11沒優惠惹怨！業者急回應

衣服有火鍋味超尷尬？日本大絕招

Dyson雙11明星商品獨家現折1萬4

雙11拼了　iPhone 12 Pro萬元有找

東森購物11.11爽購節　眾多夯品現省11%

全聯雙11「買1送1、限定品111元」

東森購物台新玩法　雙11「刷倉亂賣」

全台55間門市限定！小7也賣熱壓吐司

更多熱門

相關新聞

東森購物11.11爽購節　眾多夯品現省11%

東森購物11.11爽購節　眾多夯品現省11%

東森購物「11.11爽購節」本周登場，即日起至11月26日，ETMall、電視購物及MOD等全通路齊發，除有逾百品牌、千萬商品，現省11%起，更有指定商品1元、11元、111元、1,111元、11,111元，總降幅破億元；雙11當天再加碼東森幣回饋11%並擴大最高100%折抵。東森購物表示，今年雙11要挑戰業績翻倍成長，目標超過4億元。

華信航空雙11「2時段」快閃折扣

華信航空雙11「2時段」快閃折扣

10大電商精選32件夯品　今搶最划算

10大電商精選32件夯品　今搶最划算

小七雙棍優惠搶先！咖啡11送11

小七雙棍優惠搶先！咖啡11送11

雙11「快閃夜書店」　連2天限時下殺66折

雙11「快閃夜書店」　連2天限時下殺66折

關鍵字：

雙11電商網購東森購物電視購物

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

罕見提及張葳葳　吳宗憲認了：我不是好老公

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

激情床戰台灣渣富少！日劇女神「荒淫床照」被偷拍

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

即／川普宣布　美防長被解職

分手Lulu 1年…阿達爆熱戀！

女團成員私聯男粉　騙走125萬秒換掉電話！

更多

最夯影音

更多
家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說
綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面