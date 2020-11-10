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國光客運雙11「3路線」全天免費搭　尖峰時段通勤族最好提早等車

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▲▼國光客運。（圖／國光客運提供）

▲國光客運雙11當天，3條客運路線可以免費搭乘。（圖／國光客運提供）

記者賴文萱／台北報導

以「免運」為號召的蝦皮購物跨業結盟客運業，祭出雙11「免運費」招待搭車。國光客運1818台北-中壢、1813台北-基隆以及1800 中崙（市府轉運站）-基隆三條路線11日全部車資由蝦皮購物免費請客，來回最多可以省下112元至162元不等。提醒通勤族，為防一般民眾也來搶搭，明天應預留更充裕排隊等候時間。

國光客運表示，駕駛工時受主管機關嚴格控管再加上車輛調度等緣故，三條路線當天將維持最佳運能，僅適用首末班車營運時間內車次，發車時間依國光客運官網公告為準。搭乘旅客需使用電子票證上下車刷卡，一律扣款零元，以便統計人數後由蝦皮購物買單。

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蝦皮購物雙11與國光客運合作（圖／翻攝自蝦皮購物臉書粉絲團）

▲電商平台雙11與國光客運合作，「免運費」招待搭車。（圖／翻攝自蝦皮購物臉書粉絲團）

國光客運統計三條路線當天往返班次超過600班，總共提供近25.000個座位。國光客運表示，這三條路線平日皆屬通勤路線，早晚尖峰時段平均載客數維持在8至9成左右，運能接近飽和狀態，一旦太多民眾為節省一杯咖啡錢而改變原本搭乘台鐵等習慣，很可能大排長龍反而排擠原本固定搭乘客戶座位。

顧慮到尖峰時段運能有限，國光客運呼籲通勤民眾能按照平常上班交通習慣選擇相同交通工具，以免排隊久候耽誤打卡時間，兩地客運通勤族則要預留更充裕排隊等候時間。

至於非上班族一般乘客，國光客運建議分流於離峰時段上午9時至下午5時搭乘，既不用人擠人排隊也可以更順暢抵達目的地，或者台北端民眾可以反向搭乘來趟「中壢小旅行」或「基隆小旅行」，早上由台北出發並於傍晚返回。

東森購物首度與7-ELEVEN交貨便合作（圖／東森購物提供）

▲東森購物首度與7-ELEVEN交貨便合作。（圖／東森購物提供）

另外，其他電商平台也推出不同的雙11優惠。東森購物搶在「11.11爽購節」之前，與7-ELEVEN正式展開合作，提供常溫、冷凍雙溫包裹店取服務一次到位，11/1～12/31購買冷凍品指定超取免運之外，即日起至11/30止，網購下單不限金額，取貨再請喝CITY CAFE中杯熱美式咖啡。適逢雙11檔期，東森購物預估超商取貨訂單可望打破紀錄，此次與7-ELEVEN合作還要挑戰送出30,000杯咖啡。

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ET快訊
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國光客運「3路線」　明天全天免費搭
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