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最殺4折！NIKE「雙11特賣」搶到缺貨　跑鞋現省千元、運動裝700元有找

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▲▼ NIKE 。（圖／翻攝自官網）

▲NIKE官網的雙11特賣活動已經悄悄開跑，最高4折優惠 。（圖／翻攝自官網）

記者鮑璿安／台北報導

針對即將到來的雙11購物節，運動品牌NIKE又在官網「快閃特賣」一波，此次過季商品有最高4折優惠，比起上回55折活動更有力，包括運動上衣、籃球鞋以及涼鞋等單品折扣，舉例經典鞋款Nike Air Max 270 從原價5200元下殺至3639元，此時入手至少省下1500元，並且部分熱門商品已經缺貨。

▲▼ NIKE 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ NIKE 。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Air Max 90原價3800元降至2659元；Air Max270 原價5200元下殺至3639元。（圖／翻攝自官網）

NIKE官網的雙11特賣活動已經悄悄開賣，（昨）11月 9日 凌晨 00:00 至11月 11日 晚上 11:59 ，有過季商品最高4折優惠，對比上次的55折特賣更加有力。女子用品部分，運動服、連身褲裝以及鞋款都在打折品項之內，像是熱賣跑鞋Nike Free RN 5.0，鞋面採用單層網布，伸縮性佳，是不少跑友的最愛，原價3500元直接下殺至2099元，現省1401元；經典鞋款Nike Air Max 270 也從原價5200元下殺至3639元，都是不退流行的單品。

▲▼ NIKE 。（圖／翻攝自官網）

▲運動內衣從原價1280元來到639元。（圖／翻攝自官網）

▲▼ NIKE 。（圖／翻攝自官網）▲▼ NIKE 。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Air Max 2090、玫瑰金色Nike Air Max 90 SP熱門色缺貨中 。（圖／翻攝自官網）

NIKE多款運動內衣、跑步上衣都落在千元有找的價格，截至目前，部分鞋款復古風的Nike Air Max 2090、玫瑰金色Nike Air Max 90 SP以及Nike React Vision熱門色號也都已經缺貨。

▲▼運動 。（圖／品牌提供）

▲▼運動 。（圖／品牌提供）

▲（依序）Reebok ZIG KINETICA 慢跑鞋原價NT$3,650，3件65折價NT$2,373；BLACK EYE PATCHX CLUB C 85經典鞋NT$2,650，3件65折價NT$1,723 。（圖／品牌提供）

此外，Reebok官網雙11活動即日起至11月11日，也推出全館不限商品任選2件75折、3件65折優惠，Reebok當家經典Instapump Fury鞋款、Les Mills專業訓練服飾、Nano健身鞋款，戰神Iverson、O’Neal等NBA名人堂球星復刻的知名籃球鞋款都名列其中，加上OUTLET專區，到手價格不到4折。FILA雙11則有大學T任選2件1,590元，休閒慢跑鞋系列，原價一雙2,280元，活動期間來到1,290元，都是此次活動熱門品項。

▲▼運動 。（圖／品牌提供）

▲▼運動 。（圖／品牌提供）

▲FILA大學T任選2件1,590元，休閒慢跑鞋系列，原價一雙2,280元，活動期間來到1,290元 。（圖／品牌提供）

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