「小小空服員」金門登場！小朋友搭機體驗...興奮播報：歡迎搭乘

▲金門縣政府委託台灣虎航在金門航空站舉辦的「金門航空體驗營」 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣政府委託台灣虎航在金門航空站舉辦的「金門航空體驗營」，首場於7日登場，搶到報名的親子和民眾興奮參加，與虎航客機近距離接觸，體驗航空公司安排的空、地勤等課程，新奇又有趣，同時對飛安有正確的認識。

7日首場體驗營開課，一早在金門航空站旅服中心櫃台前，觀光小天使阿特攜手台灣虎航的當家網紅虎將，就在場迎接興奮前來參加的親子和民眾，其中包括縣府招待的30位家扶中心小朋友，大家紛紛搶著與可愛吉祥物握手合照，場面熱絡。

▲▼ 小朋友近距離接觸飛機，學習空服員服務流程。（圖／記者林名揚翻攝）

體驗營課程內容包括縣府疏運臺金航線旅客的工作內容、體驗地勤及運務工作人員工作、安檢說明、免稅商店導覽、機場消防班任務、小三通行李轉運系統介紹、台灣虎航飛機近距離接觸、機務相關知識等。

學員也登上台灣虎航A320客艙認識客艙組員的工作內容，在客艙組員的指導協助下，學習清點旅客人數、客艙廣播、安全裝備示範，體驗客艙內服務與突發狀況應變處理等，還有機內安全及搭機小常識大哉問，藉此宣導正確搭機觀念。

虎航董事長陳漢銘表示，小朋友除了可以跟發動機、飛機近距離照相外，上了航機之後，還可以使用航機的麥克風，事實上，正常的飛行期間，沒有執照的乘客是不能夠去觸碰的，但是透過體驗，小朋友可以去試著做航空的播報，甚至也可以了解到機艙裡怎麼樣去加熱食物，以及空服員服務的流程。

金門航空體驗營今、明兩天共舉辦3場次，自10月19日開放報名，不到半天即額滿，其中很多是親子一起報名，反應熱烈。金門觀光處長丁健剛表示，活動價格非常優惠，每位金門鄉親只收300元，和台灣1500元的價差非常大，希望帶給小朋友不同的體驗，也能縮短城鄉差距。