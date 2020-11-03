兩岸通水814天近千萬噸　福建加碼曝「向馬祖供水三期計畫」

▲2018年金門與廈門通水儀式現場。（圖／記者馬叔安攝）

記者陳政錄／綜合報導

兩岸關係敏感之際，福建省水利廳3日揭露自2018年8月5日以來，向金門供水成果，稱截至10月27日，泉州累計向金門供水814天，足量保質供水約960萬噸，另水源保障工程已啟動前期工作，福州市向馬祖供水工程也獲新進展，計畫分三期達成。

福建向金門供水工程，是指起自大陸福建省泉州山美水庫，經晉江市龍湖向金門縣輸水的項目，兩岸廈門、金門兩地自此「共飲一江水」。該項目自1995年提出，2015年協商簽約、動工後，於2018年8月5日通水，時任金門縣縣長陳福海還在供水儀式上表示，期望未來在通水外，還要建立通電、通橋的「新三通」。





▲福建省先前為兩岸通水交流中心揭牌。（圖／取自福建台港澳辦公室）

福建省水利廳指稱，閩台水利融合發展持續推進，目前，福建晉金供水有限公司與金門水廠已形成「月計劃、週調整、日供應」的供水機制，完全可以滿足金門的用水需求。

另福建省水利廳還揭露，除了泉州向金門供水工程運轉，福州向馬祖供水也獲新進展。截至目前，福州向馬祖近期供水工程建成並交付使用，已向100艘（次）台灣籍輪船生活補水共310噸。

福州市連江縣水利局指稱，大陸向馬祖供水將分三期實施。一期是應急供水，每天供水1000噸，用船運輸到馬祖地區；二期是常態供水，從官嶺可門水廠鋪設27.6公里的管道到黃岐碼頭，然後用船運輸到馬祖地區；三期是等待福州市連江縣到馬祖橋樑建成後，管道從橋樑上鋪設過去，大概長14.1公里，實現大陸向馬祖直接供水。

據中新社報導，當地官方解釋，福州向馬祖近期供水工程，屬於黃岐半島供水工程組成部分，原水取自安凱鄉的郭婆水庫和敖江流域塘坂水庫，經黃岐半島水廠淨化、消毒後，輸送到黃岐配水廠，由黃岐配水廠專管送至對台碼頭，供水能力為每小時500噸。

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