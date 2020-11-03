　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

兩岸通水814天近千萬噸　福建加碼曝「向馬祖供水三期計畫」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲金門與廈門通水儀式現場。（圖／記者馬叔安攝）

▲2018年金門與廈門通水儀式現場。（圖／記者馬叔安攝）

記者陳政錄／綜合報導

兩岸關係敏感之際，福建省水利廳3日揭露自2018年8月5日以來，向金門供水成果，稱截至10月27日，泉州累計向金門供水814天，足量保質供水約960萬噸，另水源保障工程已啟動前期工作，福州市向馬祖供水工程也獲新進展，計畫分三期達成。

福建向金門供水工程，是指起自大陸福建省泉州山美水庫，經晉江市龍湖向金門縣輸水的項目，兩岸廈門、金門兩地自此「共飲一江水」。該項目自1995年提出，2015年協商簽約、動工後，於2018年8月5日通水，時任金門縣縣長陳福海還在供水儀式上表示，期望未來在通水外，還要建立通電、通橋的「新三通」。

▲兩岸通水交流中心揭牌啟用。（圖／福建台港澳辦公室提供）

▲福建省先前為兩岸通水交流中心揭牌。（圖／取自福建台港澳辦公室）

福建省水利廳指稱，閩台水利融合發展持續推進，目前，福建晉金供水有限公司與金門水廠已形成「月計劃、週調整、日供應」的供水機制，完全可以滿足金門的用水需求。

另福建省水利廳還揭露，除了泉州向金門供水工程運轉，福州向馬祖供水也獲新進展。截至目前，福州向馬祖近期供水工程建成並交付使用，已向100艘（次）台灣籍輪船生活補水共310噸。

福州市連江縣水利局指稱，大陸向馬祖供水將分三期實施。一期是應急供水，每天供水1000噸，用船運輸到馬祖地區；二期是常態供水，從官嶺可門水廠鋪設27.6公里的管道到黃岐碼頭，然後用船運輸到馬祖地區；三期是等待福州市連江縣到馬祖橋樑建成後，管道從橋樑上鋪設過去，大概長14.1公里，實現大陸向馬祖直接供水。

據中新社報導，當地官方解釋，福州向馬祖近期供水工程，屬於黃岐半島供水工程組成部分，原水取自安凱鄉的郭婆水庫和敖江流域塘坂水庫，經黃岐半島水廠淨化、消毒後，輸送到黃岐配水廠，由黃岐配水廠專管送至對台碼頭，供水能力為每小時500噸。

►我該答應女友嗎？

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／拜登翻盤！奪科羅拉多州9票　131：124領先川普
快訊／拜登拿華盛頓特區！　川普124：122微幅領先
快訊／川普再奪5州鐵票！　124：114領先拜登10票
快訊／拜登奪回主場！紐約州29票全拿　114：101領先川普
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海歸碩士男街頭買iPhone！　一關機出現「Android綠色機器人」　

父遭美艷富二代酒駕撞死！高三妹抑鬱休學　網起底千金：難怪1年不判

好奇尿道有多深？10歲男孩塞「70cm電線」藏體內3個月

「監管機制太嚴」螞蟻上市暫緩？　專家：正好修改失誤避免風險

螞蟻集團：香港公開發售申請股款「分2批不計息退回」　

螞蟻上市喊卡！阿里巴巴「蒸發2.3兆」　深夜表態：將擁抱監管

6對新人同時結婚！傻新娘竟「走錯廳」現場大混亂　結局慘了

第三屆進博會今開幕　東森自然美攜「6系列護膚新品」進駐

影／馬雲上月才評陸金融監管！稱「不能用管火車站的辦法管機場」

中方侵占尼泊爾150公頃領土？　汪文斌4駁英記者：純屬謠言

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

徐智慧一起床消浮腫「狂做翻滾運動」　挑戰性感舞蹈..結果超落漆XD

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

白骨桶屍案逆轉？家屬出面澄清　悔過信曝...死者爸：兒不是小王

婦深夜搭捷運「突昏倒」頭撞石椅 休假警一秒衝上幫CPR！救回一命

海歸碩士男街頭買iPhone！　一關機出現「Android綠色機器人」　

父遭美艷富二代酒駕撞死！高三妹抑鬱休學　網起底千金：難怪1年不判

好奇尿道有多深？10歲男孩塞「70cm電線」藏體內3個月

「監管機制太嚴」螞蟻上市暫緩？　專家：正好修改失誤避免風險

螞蟻集團：香港公開發售申請股款「分2批不計息退回」　

螞蟻上市喊卡！阿里巴巴「蒸發2.3兆」　深夜表態：將擁抱監管

6對新人同時結婚！傻新娘竟「走錯廳」現場大混亂　結局慘了

第三屆進博會今開幕　東森自然美攜「6系列護膚新品」進駐

影／馬雲上月才評陸金融監管！稱「不能用管火車站的辦法管機場」

中方侵占尼泊爾150公頃領土？　汪文斌4駁英記者：純屬謠言

新竹虐貓閻王組團「無限循環領貓虐殺」　法官重判…2魔頭關定了

28歲師「熬夜備課」　趴睡叫不醒…醫一看：已經破掉了！

海歸碩士男街頭買iPhone！　一關機出現「Android綠色機器人」　

黃奎博／美國大選結果未定　台美關係已經難預料

解放軍訓練神秘弩弓手　400米無聲射擊「一箭斃命」

李彥秀轟蘇貞昌「腦袋停在遠古時代」：唐鳳都參加聯合國視訊會議了

梅復興／美國對台軍售：「要能移動指針」（下）

蘇貞昌幕僚製「網軍圖」被抓包　國民黨團：罷審行政院預算

懲戒法院院長交接　許宗力期許參審員法官穩健運作

「全都是泡沫」下一句是什麼？　網友惡搞笑噴…釣出鄧紫棋解答

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

大陸熱門新聞

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

妳有處女膜！5個醫生拒絕給她做手術

華為副總裁驚傳深圳猝死！　公司發聲證實了

6新人結婚！傻新娘走錯廳慘了

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

螞蟻上市突暫緩　阿里美股開盤大跌7％

螞蟻上市突暫緩！馬雲上月才評論陸金融監管

即／馬雲遭四大監管機構約談　螞蟻集團暫緩上市

11歲男孩誤吃過期魷魚　尿毒恐洗腎

女同事送牛奶　已婚男狂發色圖求愛

第三屆進博會今開幕 東森自然美攜「6系列護膚新品」進駐

更多熱門

相關新聞

中國9月服貿出口轉正　稱仍有挑戰

中國9月服貿出口轉正　稱仍有挑戰

受新冠肺炎疫情影響，中國大陸今年服務貿易數據驟跌。據大陸商務部3日公告，今年前三季（1到9月），整體服務進出口總額3兆3900億元（人民幣，下同），年減15.7%，其中出口13995億元，下降1.5%；進口19905億元，下降23.5%。

劉國深：台海最大不安因素是美國

劉國深：台海最大不安因素是美國

金門巨蟒照嚇人　專家一看曝真相

金門巨蟒照嚇人　專家一看曝真相

女同事送牛奶　已婚男狂發色圖求愛

女同事送牛奶　已婚男狂發色圖求愛

陸三亞峰會　促台商參與海南自貿港

陸三亞峰會　促台商參與海南自貿港

關鍵字：

福建通水兩岸通水供水金門福州廈門泉州兩岸大陸台商三通

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

梁靜茹離婚1年愛上「霸氣總裁」路邊激吻

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

更／拜登翻盤131：124　領先川普

即／「搖擺」佛州翻盤　川普101：85大贏拜登

2盒499！口罩降價比實名制還便宜

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

即／拜登85：72翻盤川普！

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

高國華偷帶濃妝妹回家過夜！

快訊／川普8票領先拜登！這2州率先開票

拿外送少1隻貓！電梯門開險嚇哭

朴智宣「皮膚病惡化」痛苦輕生

幫罔腰道歉賠償反被嗆！鳳梨怒爆粗口：妳真的不知悔改

勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金　

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

更多

最夯影音

更多
殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道
郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面