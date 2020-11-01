▲海巡署海洋學生體驗營，金門「深度教育、體驗海巡」終場完美落幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／金門報導

海巡署金馬澎分署以「深度教育、體驗海巡」為活動主軸，邀請國立金門大學「海洋與邊境管理學系」共同辦理，於10月29日至31日辦理第3梯次體驗營，也是本年度系列活動最後一場，本梯次計有33位學子參與；活動最後由金馬澎分署分署長廖德成親自主持結訓頒證典禮，劃下活動完美句點。

海巡署金馬澎分署表示，除了將海巡實務與學校課程做結合，並規劃海巡隊2艘100噸級巡防艇進行「海上巡禮」，由資深幹部解說航儀裝備及勤務執行等作業模式，此外，岸巡隊亦規劃參與學員前往料羅商港及新湖漁港，親身體驗海巡同仁執行邊境管理及安檢勤務之實況，使學員零距離感受海巡的日常工作。

▲為了落實推動「向海致敬」政策，今年是海巡署金馬澎分署首次規劃由在地的金門大學學生參加。

金馬澎分署長廖德成表示，為了落實推動「向海致敬」政策，今年是金馬澎分署首次規劃由在地的金門大學學生參加，期將海洋教育擴及到各個學齡層，讓學生可以近距離接觸海洋，並瞭解海巡署為捍衛海洋的具體展現作為，藉以培育更多的海洋專業人才，能夠「知海」、「近海」及「進海」，與我們海巡一起「向海致敬」。

海巡署金馬澎分署「深度教育、體驗海巡」期間，敬邀金門縣政府參議陳世保、金門縣議會秘書長陳建興、陳玉珍委員辦公室主任林孫全及國立金門大學海洋與邊境管理學系教授卓正中等貴賓共襄盛舉。

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