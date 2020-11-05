金門連日颳強陣風　對岸3艘怪手平台船漂過來...陸方拖回一落海



▲大陸3個浮具漂流金門大橋附近海域。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

金門連日來颳起9至10級強陣風，沒想到竟有3艘大陸無動力的怪手平台船相繼穿越金門海域，一路漂到金門海域，海巡人員於平台上未發現人員，無油污情事發生，日前已透過管道通報陸方拖回。

▲大陸3個浮具漂流金門大橋附近海域。（圖／記者林名揚翻攝）

第九海巡防區10月31日8時20分接獲，當日2時58分發現有3艘大陸籍無名無動力平台船漂移至金門海域，海巡人員於平台上未發現人員，無油污情事發生。先將1浮具固定於金門大橋小金門端淺灘區 ，另外2浮具固定於金門大橋大金端淺灘區。

▲金門近日颳起強陣風 。（圖／記者林名揚翻攝）

到了11月3日9時30分與東丕公司確認由陸方拖回三具浮具；中部航務中心已審核並同意陸方船舶進入我方水域相關作業申請。17時接獲東丕公司來電，陸方已拖回2具浮具；其中1具浮具因結構損毀不耐風浪解體成5塊，2小塊已隨船拖回大陸，目前有3小塊於海上漂流，另浮具上怪手落海。

▲大陸3個浮具漂流金門大橋附近海域。（圖／記者林名揚翻攝）

東丕公司4日回報當時怪手落海位置約於JT6航標(24°27'8.34"N 118°16'46.98"E)旁，該處水深約15米；另與浯江輪渡公司聯繫，未見3小塊浮箱，研判已隨海流流至金門南方海域，中部航務中心發布航船布告請過往船隻注意，以免發生航安問題。