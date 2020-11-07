哪一黨能捍衛台灣安全？　最新民調曝45.2％民眾選民進黨

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中共解放軍進半年來不斷派機擾台，挑釁意味十足，不少國人擔憂兩岸戰火一觸即發。最新民調指出，民眾認為哪個政黨最能捍衛台灣安全、符合台灣社會主流民意，民進黨雙雙獲得民眾的高支持度，

中華亞太菁英交流協會7日公布「美國總統大選與兩岸關係發展」調查結果。調查民眾對於台美關係、中美關係、台海情勢、九二共識等看法。

民調調查指出，若兩岸發生衝突，哪個政黨較有能力捍衛台灣安全，民進黨45.2％，國民黨21.5％，時代力量0.4％，民眾黨0.7％，不過有21.6％民眾認為沒有政黨能捍衛台灣安全。

民調指出，國內哪一個政黨兩岸主張較符合台灣社會主流民意，調查結果顯示，民進黨51.2％，國民黨19.3％，民眾黨2.6％，台灣基進黨1.3％，時代力量0.5％，親民黨0.1％，10.7％認為無符合政黨。

中華亞太菁英交流協會民調於109年11月05日至06日進行訪問。此次成功訪問 1,077位成年人。在 95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％。調查以臺灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數 2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

▲中華亞太菁英交流協會公布「美國總統大選與兩岸關係發展」民調結果。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）



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