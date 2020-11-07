拼輸贏啦！大批川粉「持步槍」現身投開票所...跪地祈禱正義降臨

記者羅翊宬／綜合報導

美國2020總統大選開票仍陷膠著，其中佔有6張選舉人票的內華達州更是傳出暫時停止計票，原因在於大量聚集在投開票所外的川普支持群眾，他們除了跪在地上、舉起雙手唸經祈禱，甚至還持有步槍、手槍，使忙碌於計票的選務人員無不感到膽顫心驚，目前已暫時停止計票。

▲大批川粉聚集在投開票所前，跪地集氣禱告。（圖／路透社）

目前內華達州已開87%的選票，其中拜登得票率為49.4%，暫時以微幅差距領先川普的49.3%。根據《福斯新聞》（Fox News）報導，內華達州有部分選民疑似不符合投票資格，甚至盜用「已逝公民」的身份來進行投票，川普也在記者會上質疑，指控有10萬名幽靈人口投票，並找來證人作證，提起停止計票訴訟，許多支持川普的群眾對此感到憤怒不已，號召親朋好友帶著槍前往投開票所問罪。

▲大批川粉集結示威，要求給出公正的選舉結果。（圖／路透社）

其中克拉克郡的選務官員表示，在川普召開記者會後，愈來愈多人潮聚集在投開票所，其中不乏持槍的支持者，使得現場負責計票的選務人員安全受到嚴重威脅。

克拉克郡的郡治為知名賭城拉斯維加斯，集中內華達州眾多人口，《路透社》拍攝到有大批川普死忠的支持者聚集在該郡投開票所門口，不僅以跪姿舉起雙手，甚至還唸經祈禱，宛如「神靈附體」的乩身。《ABC News》根據唇形等分析，川普支持者正祈禱能公平獲勝、正義降臨。

而根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times），川普支持者在亞利桑那州政府與馬里克帕郡前舉行大規模示威集會，其中也有數名支持者持槍。

據悉，拜登已於稍早在家鄉德拉瓦州威明頓市登台演說，表示這場選戰將會奪下至少300張選舉人票，要求支持者們靜待結果出爐。

目前勝負仍未定的關鍵州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）

目前已開98％選票，拜登得票率為49.5％，微幅領先川普的49.3％；約剩10萬張選票未開出，拜登領先約1萬5426票。

北卡羅來納州（15張選舉人票）

目前已開99％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％；約17萬1000張選票未開出，川普領先約7萬6587票。

喬治亞州（16張選舉人票）

目前已開99％選票，拜登得票率為49.4％，微幅領先川普的49.3％，目前兩人相差4124票；約1萬3000張選票未開出。喬治亞州州長稍早宣布，該州因兩人票數差距過近，將重新開始計票。

內華達州（6張選舉人票）

目前已開87％選票，拜登得票率為49.8％，暫時領先川普的48％。內華達州選務委員表示，約有19萬張選票未開出；拜登領先約2萬2657票。

亞利桑那州（11張選舉人票）

目前已經開出90％選票，拜登得票率為49.9％，川普得票率為48.7％，目前兩人相差將近4萬票，約有25至27萬票尚待統計。

根據《福斯新聞網》、《美聯社》統計， 拜登已經拿下擁有11票的亞利桑拿州，以264票領先川普的214票，不過其他美媒則尚未跟進開出亞利桑那州，因此票數有所落差。

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