桃園超前部署　以備援、調度、節水三大策略抗旱

▲桃園市長鄭文燦主持抗旱應變會議。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦6日主持桃園市第四次抗旱應變會議時表示，市府各局處結合經濟部、行政院農委會等中央單位，以備援、調度、節水3大策略共同協力抗旱。近日已完成3大演練，包含：水資源中心放流水運用演練、備用水井取水演練及1-4號埤塘抽水演練，超前部署預先準備為抗旱增添信心。

▲桃園市府抗旱應變會議。（圖／市府提供）

鄭市長提到，依據閃電颱風路徑評估，對石門水庫的挹注十分有限，且降雨稀少的狀況預估會持續到明年，必須策略性的打好抗旱的每一場仗。鄭市長表示，目前每天從新店溪（含翡翠水庫）取水，經北水處調度至板新地區約72萬噸，三峽河及鳶山堰水源則可由板新給水廠出水南送至桃園，能有效讓石門水庫的供水壓力降低，減少水庫出水量。

在民生與工業用水方面，則必須加強落實節水宣導，請經發局針對工業區用水量大的廠商，透過製程改善、回收水再利用等策略，達成節水目標。此外，鄭市長也關心復興區49處簡易自來水系統的供水情形，請原民局與復興區公所務必掌握供水穩定度，確保原鄉的用水正義。

經濟部水利署副署長鍾朝恭表示，針對工業節水未達5%的廠商，請工業局持續宣導廠商自主節水，並針對自主節水不佳廠商進行用水查核作業，提出相關節水改善對策，例如：製程廢水及設備冷卻水回收、RO純水製作時產生之回收水導入廢液回收、植被澆灌全數以ROR水供應等，盡力協助業者達到自主節水5%目標。

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