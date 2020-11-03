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觀音區多功能場館動工　台電全額補助3億9,603萬元

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▲觀音區多功能場館動工

▲觀音區多功能場館動工。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「觀音區多功能場館新建統包工程」3日舉行開工典禮，市長鄭文燦表示，該工程位於觀音區草富段411地號、長興路與莊敬路交叉口，臨近商業區、四周為住宅區，總經費約3億9,603萬元，由台電公司全額補助，預計2022年12月完工，提供居民閱讀、休閒、托育及舉辦各類活動的優質場所。

▲觀音區多功能場館動工

▲觀音區多功能場館動工。（圖／市府提供）

「觀音區多功能場館新建統包工程」內部規劃包括市場空間、親子館、公托中心、老人日照中心、家庭服務中心、圖書館、市民活動中心等，並將地下2層規劃為停車場，共提供約62輛汽車停放空間，未來落成後可提供嬰幼兒托育服務，也讓市民朋友舉辦各式文化類活動，有助於提升當地居民之文化素養及氣質，是學習及休閒等多功能環境，適合幼兒遊憩及民眾活動的重要場所，促進當地青年回流。

▲觀音區多功能場館動工

▲觀音區多功能場館完工示意圖。（圖／市府提供）

工務局長賴宇亭表示，該案建築物配合室內不同空間規劃逐層向上退縮，搭配功能性雨遮及屋簷，形成多層次且多功能的場館大樓，建築外觀採格柵及退縮式走廊設計，提升建築物通風透氣機能及層次分明的視覺感；屋頂則進行綠化工程，降低建物在夏天時的熱負荷，並於基地臨主要路口處採量體退縮，設置寬敞的街角廣場，提供更多公共開放空間。

▲觀音區多功能場館動工

▲觀音區多功能場館完工夜間示意圖。（圖／市府提供）

包括立法委員黃世杰、市議員吳宗憲、郭蔡美英、市府工務局長賴宇亭、社會局長鄭貴華、經發局長郭裕信、民政局副局長張世威、文化局專委魏淑真、新工處長曾清祥、桃園市立圖書館館長唐連成、觀音區長洪清淵、台灣電力公司董事長楊偉甫均一同出席活動。

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