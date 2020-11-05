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2024誰將問鼎總統？　陳水扁點名「這4人」預測兩對戰組合

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▲▼黃偉哲、陳其邁、柯文哲、鄭文燦。（圖／翻攝、高雄電影節提供、記者張榮恩攝） 

▲黃偉哲、陳其邁、柯文哲、鄭文燦。（圖／翻攝、高雄電影節提供、記者張榮恩攝，下同）

記者蕭羽耘／台北報導

雖然2020總統大選才剛過不久，但近來各政黨將派出誰問鼎2024，也持續被關注。對此，前總統陳水扁5日點出４人表示，他們都有可能參選，並分析兩組對戰組合分別是「新桃之爭」及「南北之戰」，有兩位很可能是2024年總統大選的競爭對手，有兩位則是2028年總統大選的可能接班梯隊。

陳水扁5日在臉書以「從六都市長到總統府」一文，分析2024有可能的對戰組合。他表示，目前6都市長除了兩位國民籍外，其他4位有3位都是凱達格蘭學校傑出校友。

陳水扁說明，桃園市長鄭文燦是領袖班第一期，高雄市長陳其邁是國策班第一期，台北市長柯文哲是國策班第十期。他提出，「這4位非國民黨籍的直轄市長，有兩位很可能是2024年總統大選的競爭對手，有兩位則是2028年總統大選的可能接班梯隊」。

陳水扁指出，台灣4位民選總統，有3位出自台北市首都市長，但目前被總統蔡英文給打破了。至於2024年總統大選，到底結果會花落誰家？陳水扁點了四都，分別是台南、新北、桃園、台北。他認為，擔任過或是目前擔任這4都的市長都有可能，最後甚至指出兩個對戰組合，分別是「新桃之爭」及「南北之戰」。

▲▼黃偉哲、陳其邁、柯文哲、鄭文燦。（圖／翻攝、高雄電影節提供、記者張榮恩攝）

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