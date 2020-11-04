桃園埤塘備援供水量高達50天　鄭文燦視察1-4號埤塘抽水作業

▲桃園區1-4號埤塘水量約22萬噸。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

水情吃緊，桃園埤塘成備援供水。桃園市長鄭文燦4日視察農水署桃園管理處轄管的桃園區1-4號埤塘抽水作業表示，1-4號埤塘水量約22萬噸，若以每天抽水5,000噸來計算，約可供應50天的用水。目前1-4號埤塘抽水作業，經兩次抽水試驗，其水質符合自來水原水水質標準，相關單位共同建立抽水調度機制，確保自來水量供應充足及水質安全。

▲▼水情吃緊，鄭文燦視察桃園1-4號埤塘抽水作業。（圖／市府提供）

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鄭市長說明，經濟部水利署北區水資源局為有效運用埤塘水源，盤點桃園地區可供民生及產業用水的備援埤塘，從600多口埤塘中篩選水量較為充足、鄰近大圳路線且位處淨水廠上游的埤塘，藉由其鄰近大圳的特性，將埤塘水做為備援供水，並反送桃園大圳納入民生使用，使水源更有效利用。

目前水資源整備工作主要分為調度、節水以及備援等3大方案，在水源調度方面，新北板新地區已全面改由新店溪（含翡翠水庫）水源為主，新竹缺水問題也由苗栗永和山水庫支援，落實北水南調、南水北調，進行跨區水源調度。

節水方面，已加強宣導運動中心、三溫暖等業者自主節水5%-10%，水情提升至橙燈時，則減少供水20%，並將視情況調整因應作為；備援計畫方面，除桃園北區水資源回收中心進行回收水取用演練，開放民眾、消防局以及產業取用，南亞電路板公司也響應市府回收水再利用政策，此外，農田水利署桃園和石門管理處，已盤點49口埤塘作為水源備援使用，保障後續民眾用水需求。

而因應水情需求，桃園埤塘將進行活化利用，彈性調度水資源，包括1-4號埤塘水源抽水取用經桃園大圳反送至大湳淨水廠、社子1A以及員08埤塘則經石門大圳反送至平鎮淨水場，充分調度水資源，有效利用。包括水利署長賴建信、水利署北水局長江明郎、農田水利署副署長陳衍源、農田水利署桃園管理處長何明光、農田水利署石門管理處長林昆賢、市府水務局長劉振宇、經發局長郭裕信、桃園區長陳玉明等均一同視察。

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