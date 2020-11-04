桃園本土登革熱累計21例　鄭文燦：去這些疫情熱區提高警覺

▲桃園本土登革熱病例已21例，鄭文燦籲市民去疫情熱區提高警覺。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦4日主持防疫紓困振興專案會議時表示，桃園市累計21例本土登革熱病例，除了迴龍地區3個里加強環境消毒與及孳生源清除外，由於龜山、迴龍、林口等北桃交界地帶以及三峽山區等，目前仍屬於登革熱疫情熱區，呼籲市民提高警覺，做好環境清潔及防蚊工作。

鄭文燦說，秋冬季節來臨，國際間的新冠肺炎確診病例再度攀升，新增死亡數也持續上升，並以歐洲地區疫情最為嚴峻。全球疫情發燒，台灣是少數未爆發嚴重疫情的國家，防疫工作仍不能鬆懈，嚴防疫情破口，近來國內大型活動陸續恢復舉行，呼籲市民朋友應戴口罩、勤洗手，同時防範流感病毒傳播。

而在新冠肺炎疫情方面，截至11月2日為止，桃園市有1,724人居家檢疫中，且持續有外籍移工入境，目前外籍移工所使用的防疫旅館住房率約63.5%，一般旅客使用的防疫旅館住房率約37.4%，呼籲民眾遵守居家檢疫及隔離規定。

又，根據信保基金統計，截至11月1日為止，桃園市企業申請紓困振興資金核貸情況，其中振興資金貸款需求明顯高於紓困貸款，代表企業看好桃園未來的發展。鄭市長也說，政府針對中小企業及青年創業貸款提供相當優惠的利率，請經發局、工策會、青年局透過各種管道加強宣導，鼓勵青年若有創業資金需求可以把握機會踴躍申請。

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