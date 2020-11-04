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智慧城市首獎線上頒獎　鄭文燦：臺灣成功防疫驗證智慧城市重要性

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▲智慧城市首獎交棒　

▲市長鄭文燦於智慧城市線上頒獎典禮致詞。（圖／資訊科技局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府資訊科技局4日指出，國際智慧城市論壇(ICF)積極推動智慧城市，每年受理全球城市申請智慧城市評選，桃園市去年拿下世界第一智慧城市首獎，由市府團隊赴美受獎，因今年受到疫情影響，改採線上辦理頒獎，由桃園市代表2019年度智慧城市首獎，交棒給2020年度智慧城市首獎愛沙尼亞首都塔林(Tallinn)。

▲智慧城市首獎交棒　

▲國際智慧城市論壇(ICF)全球高峰會。（圖／資訊科技局提供）

桃園市長鄭文燦以2019年度智慧城市首獎代表致詞表示，桃園在2019年6月榮獲ICF年度最佳智慧城市後，同年11月邀請ICF專家來台進行航空城工作坊，2020年2月在桃園舉辦「2020國際智慧城市頂尖論壇」，開幕當天總統蔡英文特別蒞臨現場致詞，以示重視。

▲智慧城市首獎交棒　

▲▼桃園推動智慧城市2019年拿下首獎。（圖／資訊科技局提供）

▲智慧城市首獎交棒　

鄭市長說，疫情侵襲全球，臺灣成功的防疫工作，受到肯定，隨著疫情的擴散，更加驗證智慧城市的重要性。很多國家都想要跟臺灣交流防疫經驗，特別是臺灣在防疫科技上的應用，許多防疫科技以及防疫團隊都位於桃園，不管是口罩、不織布或是其他關鍵原料。桃園可能是ICF歷史上坐擁年度最佳智慧城市首獎最久的城市，未來，桃園將持續推動全球智慧城市的發展。

▲智慧城市首獎交棒　

▲2019年「智慧城市論壇(簡稱ICF)」全球高峰會，桃園市以「無限學習」為主題，拿下首獎，市府副秘書長邱俊銘代青受獎。（圖／ET資料照）

據指出，2019年「智慧城市論壇(簡稱ICF)」全球高峰會，由市府副秘書長邱俊銘帶領市府團隊，赴美參加，桃園市並以「無限學習」為主題，拿下首獎。

每年由國際智慧城市論壇(ICF)舉辦的全球高峰會，是於美東時間10月29日中午(台灣時間10月30日凌晨) 以線上舉行頒獎。頒獎典禮中ICF 共同創辦人Louis Zacharilla，特別肯定2019年得獎的桃園市、市長鄭文燦對智慧城市理念的認同與支持，在推動智慧城市發展上不遺餘力，使桃園成為全球其他城市研究和學習的城市。

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