紐約爆示威「吐警察口水」24歲女遭強壓在地　川粉在各州持槍抗議

▲川普支持者在多個州發起了示威抗議，部份人士甚至攜帶槍支到場。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國曼哈頓4日晚間爆發街頭反警示威，24歲女子辛格（Devina Singh）對著全副武裝的警察大吼，「去你的法西斯！」還朝他臉上吐口水，隨即遭警逮捕。紐約警方在連續兩日的示威中共逮捕了78人。另外，因大選引發的示威活動也逐漸在各州擴大，包含在賓州、威斯康辛、亞利桑那與內華達州都有抗議者聚集。

根據《紐約郵報》報導，紐約警方表示，一群左翼反警察抗議者4日晚間在西村（West Village）放火、大聲叫喊並與警員發生衝突，共有60人被捕。其中住在賓州的辛格聲稱，警察用自行車攻擊人民，對著警察辱罵，「去你的法西斯！」甚至還吐口水在警察臉上，隨後立刻遭壓制在地。據悉，辛格9月也因非法集會被逮捕過，當時還在IG上PO文炫耀。

▲參與示威的川普支持者。（圖／路透）



據警方說法，隔一天的5日晚間示威者仍然走上紐約街頭，某位男性於曼哈頓下城（Lower Manhattan）將一名紐約警察推倒在地，並試圖用鐵鍊勒死這名警察。同時，紐約公共辯護律師威廉（Jumaane Williams）與其他幾名記者也與警方發生衝突，過程中警察把警用自行車當作盾牌，將威廉等人向後推擠。消息人士指出，第二天晚上的示威約有18人被捕。

Tonight, while performing their duties near Bond St & Broadway in Manhattan, an officer was pushed to the ground & had this chain pressed against his throat. The suspect was apprehended & will be charged with assault, criminal possession of a weapon & attempted strangulation. pic.twitter.com/QuWAosMAAP — NYPD NEWS (@NYPDnews) November 6, 2020

NYPD officers on bikes continue pushing people here including (credentialed) members of the press and @JumaaneWilliams @nycpa pic.twitter.com/eey36K66qr — katie honan (@katie_honan) November 6, 2020

根據路透報導，川普支持者5日晚間也增加了抗議強度，部分人士帶著槍支在幾個戰場州與反對抗議者發生衝突，包含亞利桑那州馬里科帕郡（Maricopa County）計票所、威斯康辛州密爾沃基（Milwaukee）計票所、賓州哈里斯堡（Harrisburg）議會、內華達州克拉克郡（Clark）選辦大樓外都聚集了數百名不等的川普支持者，而拜登支持者也在華盛頓特區街頭示威抗議川普「阻礙民主進程」。