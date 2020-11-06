美選後兩岸軍事角力　學者：海峽中線一去不復返

▲解放軍軍機近期頻繁越過海峽中線挑釁。（圖／CFP）

記者曾俊豪／台北報導

針對美選後的中美關係與兩岸局勢，成功大學政治系教授周志杰今（6日）指出，拜登當選後，勢必重新檢視美國對台軍售的頻率及質量，將會讓兩岸軍備競賽稍歇，此外，若是美中敵對稍緩，共軍機艦繞台頻率也會減少，但是海峽中線被打破已經一去不復返。

中華戰略前瞻協會上午舉行「美國總統大選後，美中台三方互動與未來可能發展」座談會，協會理事長李大中、淡江大學中國大陸研究所副教授李志強、成功大學政治系教授周志杰以及台灣大學政治系教授張登及等人，先後就相關議題發表看法。

由於美國大選仍未底定，周志杰在會上分析兩種選後情勢，首先，對抗中國大陸上，若是川普連任，由於沒有連任壓力，川普可能放緩對中政策的手段；至於拜登，對抗的手段會比川普理性，因此北京的壓力會稍緩。

▲中華戰略前瞻協會理事、成功大學政治系教授周志杰。（圖／記者曾俊豪攝）

他解釋，對比川普「單打獨鬥」對抗中國大陸，拜登的對中政策有三個特點，首先是「鬥志不鬥氣」，不採取極限施壓、重拾政策穩定性、一致性；再者，「逞兇不鬥狠」，讓美中重回鬥而不破、對抗也合作的互動；最後則是「圍毆不單挑」，透過多邊主重新取信於盟邦，共同制約北京。

至於近期台海軍事緊張，周志杰認為，拜登當選後，勢必重新檢視美國對台軍售的頻率及質量，將會讓兩岸軍備競賽稍歇，此外，若是美中敵對稍緩，共軍機艦繞台頻率也會減少，但是海峽中線被打破已經一去不復返。

他表示，以現實主義思維壓制與抗衡中國崛起，已漸成為美國朝野共識，也因此，我方政策將面臨調整，「美中關係在結構的矛盾上不會改變，但互動方式趨緩，所以台灣也可能要在親美、仇中、反統的路線上，出現調整的空間。」

▲中華戰略前瞻協會美選座談會。（圖／記者曾俊豪攝）