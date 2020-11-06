遭爆引薦遠親進市府　柯媽怒嗆許淑華：快嫁好老公就好

▲柯文哲媽媽何瑞英6日出席稻江護家流行服飾科的活動。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲被爆出安插一位遠房親戚到市長室當實習生，隨後又去當社會局機要，引來市議員許淑華質疑，該人員的專業是什麼？沒想到柯文哲卻回說，「打雜的」，接著更傳出是柯媽何瑞英引薦的。對此，柯媽6日上午回擊，「我哪有這麼厲害」，稱連柯文哲自己的兒子都不敢介紹了，還去引薦誰？還要許淑華「嫁好老公就好，不要講這些」。

柯爸柯媽6日上午一起出席艋舺服飾商圈活動，被問到社會局機要「橘子」傳出是柯媽引薦到市長室實習一事，柯媽何瑞英當場反駁，「我哪有這麼厲害」，稱連柯文哲自己的兒子都不敢介紹了，還去引薦誰？沒那麼不要臉。

柯媽說，「橘子」是後來才認識的，她台北人、我新竹人，也沒有在一起，「

她是喜歡跟柯文哲做跟班的啦，5、6年都沒薪水，誰去做1年沒有薪水？」；柯媽說，「橘子」是很遠的親戚，是表姊的女兒再嫁過去那邊的小孩，還是杜聰明的外孫。

柯媽氣憤之餘，還要爆料的議員許淑華「嫁好老公就好，不要講這些」。對此，許淑華則回應，「不會跟柯媽媽計較，我爸媽有教我一定要尊重長輩。但也請柯市長記得任用人才要選賢與能、千萬不要內舉卻不避親」。