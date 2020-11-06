領導統御僅60分　柯文哲自評「沒有當國家領導人資格」

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2020年雖未參選，但仍有爭取2024年總統大位的企圖。台北市議會6日總質詢，議員秦慧珠問柯，自評領導統御幾分？柯表示，「60分，我是一個執行者，不是那種很溫暖的人」；秦追問，領導統御60分的人當總統領導中華民國會很恐怖？柯坦言還需要再修正，目前自己沒有當國家領導人的資格，還需要在改善。

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

秦慧珠質詢時提出連串問題要求柯文哲自我打分數，首先問到，6年來有什麼改變？柯表示，「很多啊，比較不會急著下決定、比較不會亂罵人，這2樣就很多，我以前會丟病例的」；至於對市政的嫻熟度，柯表示，6年前跟現在差很多，以前是都搞不清楚狀況，現在雖然沒有辦法每個都知道，至少他們講我聽得懂，自評有80分。

但在領導統馭部分，柯文哲自評僅有60分，「我是一個執行者，不是那種很溫暖的人」；秦慧珠追問，若由領導統御60分的人當總統領導中華民國，會不會很恐怖？柯說，「還需要再修正」，同意秦「現在還沒有國家領導人資格」的說法。

至於在任用人才部分，過去政務官、首長更迭頻繁，柯文哲說，現在好一點，每一個人都會努力工作，「現在應該80分沒問題」，有做過內部調查，台北市公務員滿意度過去5年在提高，第1年第2年他們不習慣，現在就是榮譽感。

而在府會關係部分，柯文哲表示，現在也好很多，6年前大概是50分，有補考資格，還自嘲是自己的錯，但現在應該有85分。柯還笑說，過去在議會的情緒管理不及格，「以前在台大當教授多好當，每天都在罵人，來這裡每天被罵不習慣」，如今則是「差不多可以」，每次要生氣就先去上廁所。