真的叫「阿北」！被爆安插遠房親戚當機要　柯文哲：就打雜的





▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲5日被爆出，安插一位遠房親戚到市長室當實習生，隨後又去當社會局機要。台北市議員許淑華質疑，該名人員的專業是什麼？沒想到柯文哲卻回說，「打雜的。」

台北市議會5日進行總質詢，許淑華質詢時，先是放出一張市府人員照片，詢問柯文哲「這位是誰？」柯文哲隨即表示，這位是社會局的機要。許淑華說，這個人都會叫柯文哲「阿北」。柯文哲則回說，很多人都叫他「阿北」，隨後坦言這個人員就是他的遠房親戚。

▲台北市社會局長周榆修於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

許淑華踢爆，該名人員一開始進入市府市長室當「實習生」，可是市長室根本沒有實習生的職缺，現在又去社會局當正職機要，「專業是什麼？」社會局長周榆修趕緊上前回應，這個人員是他的機要，依法任用。

此時，柯文哲卻語出驚人地說，「機要哪有什麼專業？就是打雜的。」柯文哲一席話讓許淑華酸說，「機要是打雜的？那在場的機要都是打雜嗎？」該名人員是柯文哲遠房親戚，先是去市長室當實習生，隨後又去佔社會局機要的職缺，但社會局應可延攬專業人士。



柯文哲則說，每個首長任用機要處理小事情，並沒有什麼。周榆修也緊急澄清，該人員是在處理行政，沒有違法。

對此，許淑華大酸，「你就繼續吧！把遠房親戚都拉到社會局、體育局、教育局！如果你的邏輯是這樣，我們也認了。」

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