向政院表達萊豬進口3意見！柯文哲：我們樂意溝通⋯「重點是要通」





▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會4日三讀通過，北市販售豬肉不得含有瘦肉精，否則最高開罰10萬元，還能按次處罰，但該項修正仍須送至行政院核定，才能公告執行。台北市長柯文哲表示，北市府5日已正式回函給政院，針對來豬進口表達3項意見，「我們很樂意溝通，重要是要通。」

柯文哲5日赴台北市議會接受質詢，被眾多民進黨籍議員質疑，是柯文哲自己本身不了解美豬爭議，使柯文哲在議會上允諾會回函給政院。

柯文哲5日晚間在臉書上表示，他連日對萊豬進口的質疑，受到民進黨議員在質詢中提出質疑，甚至還說「你就幫忙溝通一下會死嗎？」

柯文哲提到，今天是11月5日，距離2021年1月1日很接近，北市衛生局及相關局處，過去幾個月一再表達地方政府碰到的困難，希望中央能做好源頭管理、 明白標示，讓地方政府好做事，真正保障民眾權益，只是一直沒有得到答案。

柯文哲強調，北市府在5日正式回函給行政院，針對萊豬進口表達3項意見，第一是源頭管理，清楚告知進口管理流程圖；第二，萊劑殘量容許值，訂為0.010ppm，與國際標準一致，而非目前的0.01ppm，故意放水；第三，增加萊豬貨號，方便後續的追蹤管理與市場標示，「我們很樂意溝通，重點是要通。」

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