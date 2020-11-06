「該做的就去做」柯文哲自豪執行力強　暢談2035未來台北

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲6日出席2020第18屆遠見高峰會，以「百年台北 邁向文明城市」為題進行短講。演講一開始，柯文哲細數歷任前市長重要執政成果，柯文哲說他常在想，在台北市歷任市長建設的基礎之上，我們要留下什麼樣的台灣給下一代。

▲柯文哲出席2020第18屆遠見高峰會發表城市願景專題演講。（圖／遠見提供）

柯文哲開場先用設市百年的照片，笑說有看到網友留言「這是蠟像館照片嗎？這些人怎麼可能坐在一起」，自己的看法是，兩岸要和解前，台灣藍綠要先和解，不然沒辦法，「所以有這句話，我們有不同的過去，有共同的現在，到底要不要走向共同的未來？」

柯文哲說，每個人缺點都很多，包括自己也是；看優點的話，每個人也有他的功勞。台北現在不會缺水，很大理由是翡翠水庫，李登輝時代蓋的；木柵動物園是許水德當台北市長的時候；台北車站是三鐵共構，是吳伯雄當市長時做的；黃大洲當市長的時候，覺得他實在有夠勇猛，不管是基隆河截彎取直、中華路拓寬、大安森林公園，甚至6條捷運同時開工導致交通黑暗期，在當時都沒辦法討好選民；而陳水扁讓民眾可以坐著洽公；馬英九市長愛好運動，讓12行政區都有運動中心；Youbike是郝龍斌市長的重要政績。

柯文哲說，以他當台北市長6年的經驗，他的信念是「政治核心是執行力」，他提到拆忠孝橋不是白色力量，是白目力量，拆忠孝橋是黃大洲當市長的時候就指定，歷經3任市長都不敢拆，他也坦言那次於農曆年要在6天內拆除時，自己也很害怕，因為從來沒有這樣做過，但後來再拆中正橋引道時，就變成只要87小時。

柯文哲接續說，工程用小時為單位，就是軍事行動，台北市在6年當中，變成可以用小時為單位來拆大工程，代表整個企業的能力在脫胎換骨。他說，政治是種執行力，這個國家最大的問題就是計劃太多，執行力太爛，不缺計畫，缺的是執行力。

柯文哲也提到環南市場、南門市場、第一果菜市場、北投市場、成功市場都講了十多年，過去市長都不敢碰的市場，在他任內全部開工，因為政治是落實人民生活的每一天，只要是該做的就去做。

對於東區門戶計畫，柯文哲表示，未來5年改變最多的，將會是南港，因為是有計畫一步一步在做，南港公宅蓋了3400戶，將來年輕人在這邊工作就住在這裡，可以減少交通流量。

柯文哲說，若問外縣市的人對台北市最有感的是什麼？會是鄰里交通改善計畫，台北市交通死亡率案按照人口密集計算是全台灣最低，有做的鄰里第一年車禍傷亡下降47%，到第3年下降67%，這雖不是偉大工程，但需要不斷溝通，他還為了這個提出獎勵計畫，這工程看起來很微小，但卻是讓台北市車禍傷亡率降低的很大理由。

最後，柯文哲提到未來15年，台北市最重要的是什麼，台北已經變成一個共融的社會，開齋節、同志大遊行都在台北舉辦，多元開放本來就是台北市的特色，只是過去20幾年當中，意識形態的對立，讓這個社會扭曲掉，其實只要回復到過去的特色，台北市一定會做得更好。