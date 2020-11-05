新北社造成果展「趣味厝邊」　串連3跨區跨世代交流

▲礦業退休人員交流協會及侯硐礦工文史協會，邀請老礦工們傳授「山的秘笈」。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

2020新北社造成果展，2020年以「趣味厝邊」為主題，即日起至11月8日在空軍三重一村熱情展出，執行團隊中首現串聯板橋、瑞芳、平溪的跨區提案，還有組成均齡高達75歲的協會，及均齡不到20歲的樂團，開啟相差逾半世紀的世代交流，分享在新北趣味生活的各式社造秘笈。

新北市擁有超過400萬的人口，是臺灣最多人居住的城市，族群及生活型態多元，活動邀請35組社造團隊各顯神通，分別來自山、海、城不同的生活形態，透過攤位展示自家社區精彩的一面。今年也首度規劃為期2週的「限時解密！山海城秘笈展」，希望能激發參觀民眾靈感，進而共同參與，創造屬於自己的新北趣味生活。

文化局表示，新北市推動社區營造超過20年，補助786個社造案例，金額近達9000萬元。今年首現串連板橋、瑞芳、平溪的跨區提案，有均齡高達75歲猴硐老礦工們所組的協會，及均齡未滿20歲的三芝青年樂團，開啟社造成果展跨越半世紀的世代交流。

板橋社大借鑑在浮洲地區，與小學師生們合作共創桌遊的經驗，希望能幫助瑞芳、平溪地區小學，建立獨有的在地知識，引動更多人熱情參與社造。均齡高達75歲的猴硐老礦工，除盤點礦坑路徑整理成紀錄、由專業的老師傅教學製作出坑內通風系統外，也提出一日礦工體驗，由老礦工導覽，用身體理解文化。更多詳情請上「新北市文化局」或「空軍三重一村」網站查詢。

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