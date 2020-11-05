新店崇光社大「畫好時光」師生聯展　八旬嬤習繪畫出生命時光

▲新店崇光社大「畫好時光」師生聯展。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局與新店崇光社區大學合作辦理的「畫好時光」新店崇光社大師生聯展，由社大藝術創作師生展出創作精華作品，展出內容包羅萬象如素描、色鉛筆、水彩、油性粉彩、版畫、壓克力畫、油畫、混合媒材與陶盤等多元豐富的創作，突出地方藝文生命力，非常適合喜愛藝術創作的民眾前往觀賞。

文化局表示，新北市致力於發展地方的藝文能量，希望結合在地的特色及人文，進一步推動地方的發展。此次與新店崇光社大合作，透過藝術作品的呈現突出在地居民豐沛的能量，讓觀眾看到新北市的藝文內涵。

▲崇光社區大學長期致力於個人終生學習的推動。

崇光社區大學長期致力於個人終生學習的推動，其中對於藝術生活的陶冶、鑑賞與實踐更是課程規劃裡重要的一環。社區民眾們在崇光社大的教學場合中，與各式藝術專業老師們相遇，時而在教室中靜態創作，時而將教室拉到戶外寫生，甚至是一同在博物館中找尋靈感！活潑的教學互動過程，創造了社區民眾參與藝術創作的意願與動能。

此次參展藝術家中，有位高齡八十多歲的廖張秀女士，在社大習畫多年，從缺乏自信的初學，經過老師的鼓勵引導，逐漸能夠描繪出樸質感人的獨特用色構圖，至今她仍熱衷於創作。社大學員們來自社會上不同背景，大家的生命歷練成為創作時最好的養分，此展邀集這些充滿熱忱的師生們共同呈現「畫好時光」聯展。

「畫好時光」新店崇光社區大學師生聯展，自即日起至11月22日在新北市美麗永安藝文中心展出，歡迎民眾共同參與，更多展覽訊息請上「新北市美麗永安藝文中心」官網查詢。

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