記者郭世賢／新北報導

「2020年新北市溫泉節」嚴選新北四大健行溫泉聚落、騎單車、走步道、結合年底最夯新北歡樂耶誕城、加碼再抽送千份價值超過千元的溫泉包，新北歡迎民眾「健行騎車加泡湯，走出戶外賺健康」，一路FUN到年底，不用出國也能拍出異國美照「偽出國」。

▲新北秋冬「泉」新玩法，四大好溫泉、步道聚落美景仿「偽出國」。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

登山愛好者最推！嚴選新北四大健行溫泉聚落

新北市擁有全國最多元溫泉泉種，今年嚴選「四大健行溫泉聚落」，媲美國外著名景點，如神似德國巴登溫泉勝地的「烏來內洞森林步道」、彷彿置身在美國加州紅木國家公園的「三峽滿月圓森林步道」、賞芒美拍最佳景點的「金山魚路古道」及「貢寮草嶺古道」。

▲新北市加碼再送出1000份價值超過千元的溫泉包。

青春山海線絕美單車路線 騎車賞海景FUN開玩湯！

民眾也可以選擇單車遊玩新北，換個速度享受身邊的每一道風光美景，自由自在地穿梭在山林田間，隨著網路紅人帶路，極東點燈塔（三貂角燈塔）至極北點燈塔（富貴角燈塔）的單車旅行，來趟「新北雙塔」之旅，再來體驗貢寮的海底溫泉。

▲隨著網路紅人帶路，極東點燈塔（三貂角燈塔）至極北點燈塔（富貴角燈塔）的單車旅行。

來新北泡湯拿好禮 千份溫泉包免費抽

延續10月份安心旅遊熱潮，11月開始新北市加碼再送出1000份價值超過千元的溫泉包，好禮驚豔超值：包含500元的溫泉抵用券、100元的新北振興券、茶籽堂盥洗組、限量青春山海線毛巾、休閒束口背包，民眾只要在11月5日至11日期間至「2020新北市溫泉節活動網頁」登錄完成，就有機會「免費」獲得！

▲魚路古道「許顏橋」。

旅展優惠繼續賣 森林溫泉SPA套票下殺 54 折！

錯過11月2日臺北國際旅展？沒關係！為了回饋全國湯友，新北市邀請熱門溫泉業者自5日起至11日止，共計7天，旅展優惠價線上繼續賣！合作店家包含大板根溫泉森林酒店、福容大飯店 福隆、陽明山天籟渡假酒店、璞石麗緻溫泉會館、白宮行館、金湧泉SPA溫泉會館、舊金山總督溫泉、白水世界民宿等，更多活動優惠資訊可至「2020新北市溫泉節」活動網頁查詢。

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