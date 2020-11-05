2020新北市美展93件得獎作品　展現當代特有生活情懷

▲新北市長侯友宜（右）鼓勵油畫類第1名鄭慎尹（左），並與其作品《芳蘭山風景》合照。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局主辦的「2020新北市美展」今年美展共有油畫、水彩、版畫、攝影、科技藝術等5個類別共93件得獎作品，展覽自即日起至11月15日在新北市藝文中心展覽廳展出，歡迎民眾前來參觀。

侯友宜表示，新北市美展是本市最具指標性的美術類競賽，是全臺藝術家大顯身手的平臺，本屆競賽在賽制上放寬作品尺寸限制，讓所有參賽者能盡情的自由創作，得獎作品比起往年也增加許多大尺寸與系列作的作品，展現出與往年不同的展覽樣貌，為新北市帶來多元豐富的美學視野。

▲新北市藝文中心第一展覽室也展出油畫類多件入作品。

文化局表示，科技藝術類第1名由藝術家陳新偉奪得，其《異類之於同體》由3張身體翻模的外皮吊掛在展場中，再使用投影機將影像打映在人皮與展牆，影像內容是藝術家本身不斷觸摸、搓揉自己的臉孔與身體，作品整體有強烈的衝擊感。陳新偉表示藉由影像與人皮裝置的交疊，呈現出身體的模糊性，來反思自我認同、心理性別角色等問題。

▲科技藝術類第1名作品《異類之於同體》於新北市藝文中心第三展覽室展出。

此外，油畫類第1名鄭慎尹《芳蘭山風景》是3連幅高1.5米的系列作，呈現出暗黑幽冥的幻境，別具氣勢。水彩類第1名王少夫《憶…童年…》描繪孩童們在樹林間玩捉迷藏，帶出溫暖童年回憶。版畫類第1名陳韻涵《夜巡系列：冰櫃、夾物機》為2連幅紙凹版畫佐以拼貼技法，富有裝飾性與趣味。攝影類第1名陳文欽《尋找新樂園》為4連幅「十字架」符號系列照，頗富精神寄託的涵義。

文化局指出，本屆參賽作品傾向多元思維，跨界技法並存，如同新北市城市肌理，看似多元雜沓，實則美好共存。展覽自即日起至11月15日在新北市藝文中心展覽廳展出，更多展覽訊息請上「新北市藝文中心」官網查詢，電話：02-2253-4417分機122。

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