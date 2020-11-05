▲金山警校園安全大體檢，分局長趙家輝親上陣護童刻不容緩。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局金山分局為強化校園安全，近日主動針對轄區18所各級學校，進行校園環境安全檢測及訪視，全面檢視校園內外及巷弄周邊區域監視器與燈光照明設備，以提升校園防護等級，讓學校師生能有更安全的教育環境。分局長趙家輝5日率同偵查隊長、派出所所長及偵查隊校園專任警力執行護童專案。

分局長趙家輝5日上午率同偵查隊長、派出所所長及偵查隊校園專任警力，到轄內金山國小及金山高中執行護童專案，提醒學童及家長上學之交通安全並會同校方檢視學校內外偏僻及陰暗處建議加強設置照明設施，並與校方建立聯繫管道及成立「守護校園安全」LINE群組通報機制，以建構校園安全防護網，對於校園安全通報作出即時的反應處置。

▲金山警分局長趙家輝（左）親上陣護童刻不容緩。

趙家輝表示，將加強轄區派出所與分局偵查隊專任警力，結合義警、民防和守望相助隊等民力，與學校共同建立校園周邊巡查熱點，針對各級校園周邊上、下學時段加強巡邏以提高見警率，對轄內列管妨害性自主及涉毒人口加強清查控管。

趙家輝說，另針對學生上學的路線，適當調整路口監視器角度，並與鄰里長緊密連結，強化路燈照明設施，建構校園安全走廊。

金山警分局呼籲，學生應提升自我保護意識，避免獨自到校園死角、避開不安全的路、隨身攜帶哨子或與同學結伴而行，如發現可疑人車，應立即通報校方或向警察機關報案，以確保自身安全。

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▲金山警分局偵查隊長黃清暉、派出所所長及偵查隊校園專任警力，到轄內校園執行護童專案。