男大生揪女同學實驗室吃宵夜　竟起色心狂摸「4個地方」下場出爐

▼林男與女同學佩佩（化名）同為師大學生，相約一起吃宵夜，沒想到林男卻趁實驗室四下無人對佩佩環抱揉胸。（示意圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

台北某國立大學林姓男生與女同學佩佩（化名）於今年5月半夜相約一起在實驗室吃宵夜，沒想到林男趁四下無人，徒手摸佩佩手臂、大腿、腹部、胸部等。當佩佩想離開，林男從後環抱她，還用雙手搓揉胸部。事後林男以8萬元和解，台北地院依性騷擾罪判林男拘役55天，緩刑3年，得義務勞務60小時並接受9小時法治教育。

判決指出，今年5月5日凌晨1時30分許，林姓男大生揪女同學佩佩一起到學校實驗室吃宵夜，但林男卻趁四下無人，直接伸手觸摸佩佩手臂、大腿、腹部、胸部，佩佩感到相當不舒服，認為他行為不當，起身想離開，沒想到林男竟從後方環抱佩佩並用雙手搓揉她胸部，佩佩覺得被侵犯隨即跑掉並到警局報案。

開庭時，林男坦承犯行，法官也根據林男與佩佩的對話紀錄、以及案發當天監視器翻拍照片等事證，認定林男犯性騷擾罪。

但法官審酌，林男欠缺尊重女性性自主權的觀念，乘佩佩無法抗拒，對她性騷擾，導致佩佩內心留下難以抹滅之陰影，所為實不可取；但惟念林男前無犯罪紀錄，素行良好，坦認犯行；且佩佩願意給予林男附條件緩刑，並賠償8萬元；但仍依性騷擾罪判林男拘役55天，得易科罰金1天1000元，且需要到公益機構或團體提供60小時義務勞務，並於判決確定時接受法治教育課9小時。

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