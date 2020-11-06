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狼師游泳課「幫腿部放鬆」　女同學裝生理期惹毛他！婦科醫神救援

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▲▼ 泳池,游泳池。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友大二時必修游泳課，竟碰上體育狼師，對方總以放鬆手腳肌肉之名，對女同學們毛手毛腳，甚至碰觸到大腿內側，後來機靈的她請認識的婦產科醫師幫忙，而當年那張「神救援診斷書」也紅遍系上。

「這張醫師診斷書，實在讓我印象太深刻了！」女網友在爆系故事館娓娓道來，當年大二游泳課是必修科目，但第一節課就嚇到女同學們；那時，大家換好泳裝在池邊等待，而教練一來，除了詳細解說下水前的注意事項，更嚴肅地強調暖身運動的重要性。

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「妳們應該不知道如何讓手腳肌肉放鬆，這樣好了，我幫妳們一個個做，以後妳們就會了！」教練說完立刻走向一位女同學，先是請她坐下、兩腿分開呈約45度，接著他直接坐兩腿之間，並從腳踝開始碰觸，慢慢往上揉捏。

教練一邊說著考試內容，一邊雙手碰觸到女同學的大腿內側，原po回憶道，「後來他動作停了下來，抬頭跟我們繼續說游泳的相關事項，但手仍在大腿上，我那位同學臉已經漲紅，卻連動都不敢動，這時他站了起來，往第二位女同學走去，然後認真地做暖身運動，就這樣第三個、第四個......。」

女網友清楚記得，教練都會按摩到大腿根部，而她們最後一排的幾個同學們面面相覷，覺得很不舒服也不對勁，於是等前兩排同學結束後，就謊稱生理期來了，順利躲過一劫。

▲狼師游泳課「幫腿部肌肉放鬆」　裝生理期惹毛他！婦科醫神救援。（圖／原po授權引用）

▲診斷書救了她。（圖／原po授權引用）

沒想到，隔周第二節課，教練似乎按摩師當上癮，而她們幾個只好硬著頭皮，掰說生理期還沒結束，但此舉立刻惹毛對方，並下最後通牒，如果下一節課還不下水，就直接當掉。

原po表示，「那年代沒有性平會可以舉發協助，我們唯一能做的就是聽老師的話，幸好我聰明的腦袋派上用場，去找我寒暑假在某醫院打工認識的一個婦產科醫師，問他有沒有辦法可想，不要讓我下水就好。」

聞言，醫師立刻拿起一張空白診斷書，霹靂啪啦寫得滿滿的，然後瀟灑地遞給她說，「拿這個去給老師看！」後來教練果然相信了，直接給她總成績60分過關。

對此，她感動讚嘆，「太神了！原來診斷書可以這樣救人一命！這診斷書立刻紅遍我們系上，神救援無誤！」離奇的是，在她畢業數年後，那位老師也因車禍意外身亡。

這段過往經歷引起熱烈迴響，網友們紛紛直呼，「這醫生太給力了」、「這醫生的字是我看過最好看的」、「根本免死金牌等級的，還不供起來」、「現世報來得快」、「只有我擔心其他女學生的心理創傷嗎」、「醫生果然救人無數啊啊啊啊」。

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