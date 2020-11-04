單點超長熱狗！男店員騷擾「齁~想做什麼」她氣炸…店員下場曝光

▲原PO對於男店員的玩笑話感到很不舒服。（示意圖／unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友到知名連鎖速食店「丹丹漢堡」用餐，向櫃檯男店員點了一份「超長熱狗」，沒想到店員竟然用戲謔的口吻說「女生只點一根熱狗是想做什麼」。雖然男店員有向她道歉，但她還是覺得很不舒服。事後店家也有致電道歉，但是她表示「我接受道歉，但我不會原諒，我的不舒服遭遇就是真實存在」。

該名女網友日前個人臉書發文，到台南找好友時，突然很想吃丹丹漢堡的熱狗，於是到店家單點一份超長熱狗，沒想到男店員用開玩笑的口吻語氣，「女生只點一根熱狗是想做什麼~齁！」她當下愣住感到很錯愕，「店員怎麼會這樣講話，聽了真的很不舒服」。

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▲店家主動聯絡原PO。（圖／翻攝女網友個人臉書）

雖然男店員有向她致歉「我跟你道歉，我絕對沒有在性騷擾喔！」但她依然覺得很生氣，「性騷擾無處不在，無心的也算，就算說是開玩笑也算是性騷擾」。店家事後也有聯絡她，並向她道歉，「我接受道歉，但我不會原諒，我的不舒服遭遇就是真實存在，無法消滅」，也盼望性平觀念可以被社會重視，「女性在日常生活中時常遭到這樣的冒犯」。

▲該店家負責人貼出男店員手寫道歉信。（圖／翻攝女網友個人臉書）

留言區也出現一名店家負責人留言，貼出該名男店員手寫的離職信，「我決定離職，造成貴店那麼大的困擾我非常不好意思」，並在信中向原PO道歉，「我對那天的行為深感抱歉，覺得自己的行為舉止非常愚笨無知」。店家負責人也留言承諾，對於員工的教育訓練會更注重性平觀念的部分。

對此，《ETtoday新聞雲》記者親自致電聯絡，但店家今（4）日店休，尚無法得到店家的回應。