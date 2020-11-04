超狂街友闖別人家住一周「翹腳悠哉坐客廳」　怒嗆警：逮捕三X啦



▲陳姓街友不僅是個毒蟲，更闖入別人家住一周，也查出他揹多項罪名，超級無敵猖狂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台北有名陳姓街友時常出現於萬華區，他脫序行為一籮筐，不僅到拉麵店吃了5、6百塊不付帳落跑，甚至跑進務業代管的待租房屋偷住一個禮拜，直到業務進去才發現客廳怎麼會有個人，嚇得報警處理。檢警調查，陳姓街友其實是名令人頭痛且怪咖的無業遊民，時常見他告來告去也被告，台北地檢署依詐欺等罪名將他起訴。

經檢警調查發現，這名陳姓街友阿泉（化名），曾遭舉報偷騎別人租借的YouBike，卻硬坳是自己前幾天租借的，只是忘記被騎走所以才認為該台車就是他租借的，不過當場遭檢察官打臉，認為阿泉租借的腳踏車若真的遭騎走應該要立刻打電話請YouBike人員協助處理，怎可能放任自己的租借腳踏車被騎走然後金額還不斷遭扣，也不為所動。

不僅如此，阿泉也是名毒蟲，甚至告他的朋友稱賣假毒品給他，甚至在開庭時大言不慚的說「我是毒蟲，但他們是毒販而且還賣假的，比我還可恥啊！」種種脫序說法令檢察官啼笑皆非。

更荒唐的是，阿泉雖然是名無業遊民但算也真的是狡猾，竟動歪腦筋闖入萬華區一間待租的房子，在裡頭當自己家住了將近一個禮拜，後來代管業務員開門嚇壞，怎麼會有個陌生男子大剌剌就坐在客廳翹著腳看電視，趕緊報警處理。

阿泉見警到場處理，竟直接破口辱罵員警，「不要在那邊叫、爛警察、逮捕三小啦幹！」等等字眼，遭警逮捕。檢察官最後認為阿泉已是累犯依詐欺等罪名將他起訴。

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