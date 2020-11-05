人頭房貸月息1%！麗峰吸金6億百人受害...老闆與正妹女友被訴

記者黃宥寧／台北報導

許恆瑞及房姓女友共同創立投資顧問公司，房女更將自己其他3姊妹一起拉進公司。許等人涉嫌透過公司名義負責人找投資人簽訂借款協議，由投資人擔任不動產人頭，藉此向銀行辦理增額貸款，更招攬民眾辦理房貸、信貸，4年來違法吸金高達6億元，受害民眾達百位，台北地檢署調查後，5日依銀行法起訴許男、房女、江女等多人。

▼許男與女友涉及吸金案，4年吸金達上億元。（圖／記者游宗樺攝）

檢方查出，許恒瑞與房欣怡同居多年，2人和江玉嬌一同開設麗峰實業、彤昇管理顧問公司，分別由房女的2名姐姐房凱蒂、房凱莉擔任收納，5人從2016年到2020年間，鼓吹不特定民眾申辦信貸或房貸，並將貸款交給2公司代為投資，每月可收取貸款額度的1%至2%不等利息，藉此吸金牟利。

檢調查出，許男等人的吸金手法有多種，第一種，麗峰稱提供房屋，且民眾當人頭屋主，再用這些民眾的名義申請房貸，得款全部得交給麗峰，公司更宣稱每月會給投資人1%左右利息，期滿後房子再過戶給麗峰；第二種則是由投資人申請信貸，並跟麗峰簽合作協議，銀行直接將貸款撥給麗峰，麗峰供稱每月會給投資人1%至2%利息；第三種則推出民眾可以自由貸款，也就是說由投資人這方決定想跟銀行貸多少錢，但錢也同樣匯到這2家公司，公司每月再給投資人1%到3%不等利息做為報酬。

全案從2016年直到今年4月，因為有多位因為拿不到利息向調查局舉報。全案在今年7月17日由台北地檢署指揮調查局基隆市調站，陸續約談相關人士，且兵分多路搜索並約談許男等多人到案。經檢方調查確認他們違反銀行法，並將許恒瑞、房欣怡、房凱蒂、江玉嬌起訴；當中曹男因只是借名登記獲不起訴。

・穩定肌膚必備

・美妝版狂讚刷一片好評

・明星商品回購率超高

未滿月兒猝死...新手媽崩潰「包塑膠袋丟垃圾間」 瞞1年多曝光

澎恰恰「喬債聖地」險被押！檢座「脫光拼了」 剿滅黑金超級組

超狂街友闖別人家住一周「翹腳悠哉坐客廳」 怒嗆警：逮捕三X啦