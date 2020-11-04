女同事借1萬元「遭打屁股」　忍5個月控性騷擾結局逆轉無罪

記者黃翊婷／綜合報導

平時會幫人整骨按摩的阿偉（化名）遭女同事美美（化名）指控，趁著按摩接聽電話的空檔伸出鹹豬手，甚至對著她屁股上的疤打了一下。不過，由於美美3次證述內容各有不同，對於被摸了那裡的描述也都不一樣，加上一直拖到事發5個月後才提告，台中高分院合議庭認為罪證不足，日前裁定維持一審判決，阿偉無罪，全案確定。

▲美美聲稱在按摩過程遭性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

檢方認為，美美因為急需用錢，2018年7月13日凌晨2時許獨自前往阿偉的住處，沒想到對方假裝要幫忙按摩，卻趁著她接聽電話來不及反應之際，突然伸手撫摸下體，嚇得趕忙拒絕繼續接受按摩，並拿著借來的1萬元離開，後來因為不斷被催討債務，這才受不了決定出面報案。

阿偉雖然坦承的確有在上述時間、地點借錢給美美，但沒有做出任何性騷擾的行為，「我平常有幫人整骨按摩，她請我幫忙按摩，我只有按腰部，沒有碰到私密處，更沒有摸過下體，過程中她的朋友打電話來，講了快5分鐘，之後她還跟我一起去超商領錢。」

▲美美事後還跟著阿偉去超商領錢。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關）

一審法官相信阿偉的說詞，判決無罪，但檢方不滿提起上訴。台中高分院合議庭調閱美美3次接受偵訊的證述，發現她第一次聲稱遭脫褲子打屁股上的傷疤、撫摸下體，後來卻又改口，每次證述內容都有所不同，連究竟被碰到哪些身體部位也不一致。

合議庭接著指出，假如美美真的遭到性騷擾，為何事後仍留下來繼續商討借錢的事，甚至前往人來人往的超商提款，也未請店員協助報警，反而是在5個月後被催討債務，才跳出來報警，案情顯然尚有疑點，加上檢方沒有提出其他積極證據，最終裁定駁回上訴，維持一審無罪判決，全案確定。