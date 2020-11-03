北市女教保員對3童舌吻、捏臀　堅稱「誤會」：這是南部管理方式！





▲許淑華。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員許淑華3日提及，在自己的選區內，有小孩在幼兒園被老師騷擾，遭強制親吻手臂、嘴巴，甚至還被捏屁股，讓家長大罵根本就是性騷擾，且家長與教保員對質後，對方卻表示「這是南部的管理方式。」

許淑華3日出席台北市議會教育部門質詢，她詢問教育局長曾燦金知不知道在她選區內發生的事件，有某國中附設非營利幼兒園發生教保員疑似舌吻3、4歲幼童等不當行為管教，原因僅是「小孩子不乖」，舌頭就直接伸過去，甚至還用舌頭舔小孩的手。曾燦金回應，他大概在前幾天知道這件事情。

許淑華隨即播放一段陳情家長的影片，只見對方提及，「有看到一些不當對待，不論是老師看起來像是在親小孩嘴巴，或是從小孩爬到椅子下面，然後看起來像是捏屁股的方式，將小朋友捏出來。」由於要詢問老師為什麼做這樣的事情，所以當下未通報，然而該名老師卻堅稱是誤會，只有親小朋友的手指，沒有嘴巴，但「其實這樣的舉止就是不正確的。」

許淑華表示，進一步和其他家長連絡後，發現共有3名受害男童及女童，同樣都是被強迫親吻和被捏臀部，而在雙十連假過後，該名教保員已自行離職，可是幼兒園一直到10月14日時才通報教育局，而教育局到10月29日才派員到幼兒園進行調查跟訪談，且後續要等到調查報告出來後，才會移送給社會局調查教保員問題，一來一往之間，該名教保員可能已在其他幼兒園進行任教，即代表可能會有其他受害兒童出現，程序上明顯有重大瑕疵問題。

對此，曾燦金回應，這確實有很大疏失，這幼兒園沒按時通報，會追究沒通報責任，包括依法處理，同時列入幼兒園績效評估。教育局副局長陳素慧說，有關幼兒園發生類似兒少保護案件，確實要在24小時內進行校安通報，之後會回去查是否沒按照相關通報規定，目前正在處理調查報告，會再移送至社會局確定是否違法。

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