澎恰恰「喬債聖地」險被押！檢座「脫光拼了」　剿滅黑金超級組

▲上個月23日澎恰恰遭一名綽號楊醫師債主約到台北市松山區亞太三溫暖協商債務，檢察官脫光扮顧客蒐證。（圖／翻攝自亞太三溫暖官網）

記者黃宥寧／台北報導

藝人澎恰恰日前遭綽號楊醫師債主約到位於台北市松山區的亞太三溫暖喬債務，據悉許多黑道幫派都喜歡來這「喬代誌」，因為隱密性高，且需脫光坦誠相見。此次承辦的檢察官為了想讓案情有進度，喬裝成消費者實地勘察內部動線，進而發現該三溫暖門禁森嚴，出入皆有管制，導致債務人若遭押到這，確實難以逃離，也成了最棒的喬事地點。

據了解亞太三溫暖，位在台北小巨蛋旁，微風南京百貨15樓。這間頂級三溫暖可說是號稱東南亞最大三溫暖，過去則為凱薩三溫暖，主打豪華浴池，還有按摩服務。平日多半是商務客人會前往消費，一人只要600塊錢就可以洗三溫暖。

許多黑道都喜歡到三溫暖喬事情，因為來到三溫暖最主要是因為到裡面得脫光，不可能錄影更沒機會錄音；在裡面的話也不會有什麼危險武器，所以在相較安全不太可能會出事。

而這次澎恰恰遭暴力討債當中的「楊醫師」楊振豐正是亞太三溫暖董座，過去曾在總統府前秘書長陳哲男的司法黃牛案中出名，就連遠航董事長張綱維也曾向他借款，甚至說服他投資，但沒想到遠航卻無預警停飛，讓楊振豐氣得提出民事訴訟。

因此檢警認為，楊振豐將澎恰恰刻意約到三溫暖，就是想利用自家三溫暖門禁森嚴，藉此來讓澎恰恰無法說走就走限制他的人身自由，且叫人恐嚇討債，目前也將相關7人傳到案，並且坦承放債約3億元，警訊後也將7人依觸犯組織犯罪、恐嚇取財、重利等罪嫌今送往台北地檢署偵辦。

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