雲林林內進雄宮廟埕立冬大放送　300斤藥燉排骨周六讓鄉親食補

記者蔡佩旻／雲林報導

國人習俗在二十四節氣中，立冬是個重要的食補時機，雲林縣中藥商同業公會與地方結合，將於11月7日在林內烏塗村進雄宮，舉辦「廟埕補冬看熱鬧，鄉親作伙愛健康」活動，現場準備備300斤藥燉排骨讓鄉親食補，也將教導民眾如何正確搭配使用中藥食材，更準備300份中藥包給參與鄉親有吃又有拿，食補好過冬。

▲義峰高中餐飲科學生現場示範藥燉排骨料理，並透露除了生排骨能先川燙去除雜質、用中小火燉煮外，中藥材包可以先泡一下米酒。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者會現場由義峰高中餐飲科學生現場示範藥燉排骨料理，並透露除了生排骨能先川燙去除雜質、用中小火燉煮外，中藥材包可以先泡一下米酒，讓燉煮時能讓整個湯頭香氣更濃，更好吃。

雲林縣中藥商業同業公會理事長沈裕益表示，冬天要保持健康，食補是非常重要的一環，目前藥材在邊境入境檢查是非常嚴格，中藥店中的中藥材，都是經過層層檢驗，可謂是非常安全，但呼籲民眾購買時一定要到合格的中藥行購買才有保障。

▲立冬是個重要的食補節氣，雲林縣中藥商同業公會與地方結合，舉辦活動教導民眾正確搭配使用中藥食材，更準備300份中藥包給參與鄉親有吃又有拿。（圖／記者蔡佩旻攝）

進雄宮廟方表示，帝爺公指示立冬即將來臨，要廟方燉煮養生中藥料理來照顧善男信女的身體，並於11月7日早上供信眾吃平安、顧健康；也非常感謝中藥商公會來到咱們的烏塗進雄宮，為地方鄉親長輩帶來認識中藥藥材的機會，讓大家品嘗到既美味養生的冬令食補。

雲林縣議員邱世文表示，邀請鄉親相揪來給帝爺公請補冬，雲林縣中藥商業同業公會贊助300份藥燉排骨中藥包讓民眾有吃又有拿。此次活動藉以宣導民眾立冬補冬不要買來路不明的中藥材，正確使用中藥藥材很重要，請找合格的中藥商，吃對了對顧身體就有很大的幫助。

▲中藥商公會於林內進雄宮，為地方鄉親長輩帶來認識中藥藥材的機會，讓大家品嘗到既美味養生的冬令食補。（圖／記者蔡佩旻攝）





►Her今天這檔已經有很多人準備掏卡...

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►骨鬆醫療照護網出擊 台大雲林分院深入長照機構追蹤治療

►雲林縣消防局斥資200萬 119報案軟、硬體大躍進

►雲林正妹議員拍「婚紗照」！闖斗六東市場拆除工地...違法掀風波

►雲林議員夫妻反拆東市場闖工地：站邪惡靈魂上 公所怒告侮辱3罪

►擅闖工地拍「婚紗照」！雲科大講師簡端良被控違法 校方說話了