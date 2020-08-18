雲林正港古早味「龍眼柴燒」龍眼乾　製成「桂圓」飄香數十載

記者蔡佩旻／雲林報導

「龍眼乾」是雲林縣林內鄉地方特產，8旬黃阿嬤的龍眼乾是現今碩果僅存使用古窯以「龍眼柴燒」烘焙龍眼成乾的正統古早味，製法宛如煮豆燃豆萁。去年因蟲害導致無龍眼可採收，今年阿嬤的龍眼終於有收穫，消息傳開訂單接不完，但堅持傳統製法的阿嬤得慢工出細活，完成一批得花上4天3夜。

▲黃阿嬤80多歲，因為年紀大了，由小兒子回來協助採收龍眼果實，之後再由她親手烘焙。（圖／記者蔡佩旻攝）

龍眼成乾後稱「桂圓」，不僅可養生更能入藥，但科技發達，現代人製作龍眼乾的窯爐逐漸被瓦斯爐或乾燥機取代，黃阿嬤說，這是家中留下來的事業，在長輩教導下學會烘焙龍眼乾，這也成了她人生中的主業。黃阿嬤望著屋後的果園指出，林內鄉滿山遍野的龍眼樹，早年產業興盛時期，同時有好幾個窯在生火，鄉間煙霧裊裊，空氣中瀰漫龍眼柴枝燒熏香味。

▲黃阿嬤的龍眼乾均烘焙兩回後再行日曬，使用龍眼樹廢柴枝慢慢地燻，製程通常約需4天3夜。（圖／記者蔡佩旻攝）



黃阿嬤靦腆表示，今年80多歲了，指著屋後果園種滿約2公頃的龍眼樹說，今年果實纍纍，因為年紀大了，由小兒子回來協助採收，之後由她親手烘焙，黃阿嬤說明，龍眼乾必須烘焙兩回後再行日曬，需使用龍眼樹廢柴枝慢慢地燻，製程通常約需4天3夜，控制火侯也算獨門技術，每3至4小時就要幫龍眼「翻身」；「本是同根生，相煎何太急」的古法堅持，成就煙燻桂圓的古早滋味。

家中開設中藥行的雲林縣議員邱世文表示，現代要看到這種正統用龍眼柴燒熏烘焙而成的龍眼乾真的非常少見，拿起一顆龍眼乾靠近鼻子就能聞到外殼散發出龍眼柴的香味，黃阿嬤的桂圓遠近馳名，在乾濕度非常恰到好處，依收購品質來分可算是上等貨，桂圓在國內許多傳統儀式與場合都很常見，但要好吃卻別無二家。

▲黃阿嬤的龍眼乾是現今碩果僅存使用古窯以「龍眼柴燒」烘焙龍眼成乾的正統古早味，製法有如煮豆燃豆萁。（圖／記者蔡佩旻攝）



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