雲林縣「2020 璀璨蝶影紫漾林內」攝影比賽　得獎者出爐

▲「2020 璀璨蝶影紫漾林內」攝影比賽頒獎活動，主辦單位邀請攝影比賽得獎者蒞臨現場，由林內鄉長張維崢親自頒贈獎金及獎狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉公所今（5）日在林內鄉公所三樓禮堂舉行「2020 璀璨蝶影紫漾林內」攝影比賽頒獎活動，主辦單位邀請攝影比賽得獎者蒞臨現場，由林內鄉長張維崢親自頒贈獎金及獎狀，得獎作品共33件，會場並展出得獎者作品。

今年因新冠病毒疫情影響，公所以辦理「2020 璀璨蝶影 紫漾林內」攝影比賽，透過攝影者的視角提供民眾更深層的生態體驗與視覺饗宴，亦同時帶動地方產業的能見度。此攝影活動徵件共計175人投稿參賽並於六月底邀請攝影學會專家擔任評審委員評選出前3名、優選10名及佳作20名。

林內鄉公所說明，經評選結果，第一名由邱嘉松奪下、第二名由李祐村獲得、第三名由余瑞翎獲得。前3名獎金分別為新臺幣2萬元、1萬元及5仟元整。 林內鄉長張維崢指出，在疫情趨緩之際，歡迎民眾拿著比賽得獎之獎金及政府推出振興三倍券與各項旅遊券來到雲林遊玩。另今年無法觀賞紫斑蝶的民眾，期待明年林內鄉紫斑蝶季，再與民眾相會。

▲「2020 璀璨蝶影紫漾林內」攝影比賽頒獎活動，主辦單位邀請攝影比賽得獎者蒞臨現場，由林內鄉長張維崢親自頒贈獎金及獎狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►二手票券豐富你的生活



►不再眷戀青春，因為我持續擁有。



【其他新聞】

►雲林離岸風力發電場協調會攜刀4男身份曝！達德能源公司委託「代為處理」

►雲林離岸風廠協調會4陌生男攜刀蒐證 張麗善怒了！警追身份意圖

►協調會不明人士滲入蒐證！雲林離岸風力發電廠施工至今爭議不斷

►快訊／雲林離岸風力發電廠協調會 反對渔民遭帶刀刺青男「攝影存證」