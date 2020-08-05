　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣「2020 璀璨蝶影紫漾林內」攝影比賽　得獎者出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「2020 璀璨蝶影紫漾林內」攝影比賽頒獎活動，主辦單位邀請攝影比賽得獎者蒞臨現場，由林內鄉長張維崢親自頒贈獎金及獎狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2020 璀璨蝶影紫漾林內」攝影比賽頒獎活動，主辦單位邀請攝影比賽得獎者蒞臨現場，由林內鄉長張維崢親自頒贈獎金及獎狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉公所今（5）日在林內鄉公所三樓禮堂舉行「2020 璀璨蝶影紫漾林內」攝影比賽頒獎活動，主辦單位邀請攝影比賽得獎者蒞臨現場，由林內鄉長張維崢親自頒贈獎金及獎狀，得獎作品共33件，會場並展出得獎者作品。

今年因新冠病毒疫情影響，公所以辦理「2020 璀璨蝶影 紫漾林內」攝影比賽，透過攝影者的視角提供民眾更深層的生態體驗與視覺饗宴，亦同時帶動地方產業的能見度。此攝影活動徵件共計175人投稿參賽並於六月底邀請攝影學會專家擔任評審委員評選出前3名、優選10名及佳作20名。

林內鄉公所說明，經評選結果，第一名由邱嘉松奪下、第二名由李祐村獲得、第三名由余瑞翎獲得。前3名獎金分別為新臺幣2萬元、1萬元及5仟元整。 林內鄉長張維崢指出，在疫情趨緩之際，歡迎民眾拿著比賽得獎之獎金及政府推出振興三倍券與各項旅遊券來到雲林遊玩。另今年無法觀賞紫斑蝶的民眾，期待明年林內鄉紫斑蝶季，再與民眾相會。

▲「2020 璀璨蝶影紫漾林內」攝影比賽頒獎活動，主辦單位邀請攝影比賽得獎者蒞臨現場，由林內鄉長張維崢親自頒贈獎金及獎狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2020 璀璨蝶影紫漾林內」攝影比賽頒獎活動，主辦單位邀請攝影比賽得獎者蒞臨現場，由林內鄉長張維崢親自頒贈獎金及獎狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►二手票券豐富你的生活

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。


【其他新聞】

►雲林離岸風力發電場協調會攜刀4男身份曝！達德能源公司委託「代為處理」

►雲林離岸風廠協調會4陌生男攜刀蒐證　張麗善怒了！警追身份意圖

►協調會不明人士滲入蒐證！雲林離岸風力發電廠施工至今爭議不斷

►快訊／雲林離岸風力發電廠協調會　反對渔民遭帶刀刺青男「攝影存證」

ET快訊
iPhone神功能「鍵盤往下一拉」秒選字、挑符號　果粉：現在
快訊／深陷SOGO收賄案　徐永明主動退出時代力量
網瘋傳員工中15.9億威力彩　台新銀董座吳東亮首回應
狠愛演「停更後首合體」鞠躬道歉　認4原因致內部出問題
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林縣「2020 璀璨蝶影紫漾林內」攝影比賽　得獎者出爐

新北送行者現代國民喪禮研習　圓滿同性伴侶人生最後一程

台南高壓氣體鋼瓶傾倒撞擊搬運工人　破頭斷手3輕重傷送醫急救

南投觀光玩起來！消費滿額刮五星住宿　登錄發票再抽汽車

感念犯保屏東分會陪伴10多年　考上公職捐款幫助更多人

自小客車草埔隧道油箱見底　警載往返34公里楓港買油救援

飯店業搶國旅「0元入住」　故宮南院百萬夜景+華麗水舞秀

衛生局長遭爆桃色糾紛　黃偉哲爆：人事調整時常接到檢舉信

影／7月2張1千萬統一發票屏東開出　國稅局提醒中獎人期限內兌獎

處理好「心情」再處理「事情」　內埔警成功化解「逼車」爭執

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

鹿晗《穿越火線》「嗆爆變態教授」救隊友！　「吃過期品＋窗簾擦嘴」…學霸妹超無言

雲林縣「2020 璀璨蝶影紫漾林內」攝影比賽　得獎者出爐

新北送行者現代國民喪禮研習　圓滿同性伴侶人生最後一程

台南高壓氣體鋼瓶傾倒撞擊搬運工人　破頭斷手3輕重傷送醫急救

南投觀光玩起來！消費滿額刮五星住宿　登錄發票再抽汽車

感念犯保屏東分會陪伴10多年　考上公職捐款幫助更多人

自小客車草埔隧道油箱見底　警載往返34公里楓港買油救援

飯店業搶國旅「0元入住」　故宮南院百萬夜景+華麗水舞秀

衛生局長遭爆桃色糾紛　黃偉哲爆：人事調整時常接到檢舉信

影／7月2張1千萬統一發票屏東開出　國稅局提醒中獎人期限內兌獎

處理好「心情」再處理「事情」　內埔警成功化解「逼車」爭執

貝魯特彷若廣島原爆！總理妻女受傷　長槍黨秘書長喪命

他「天天爽睡」2個月賺20萬元！收大企業面試信猶豫了...神人點關鍵直搖頭

蘇震清被羈押牽動屏東縣長佈局　鍾佳濱：覆巢之下無完卵

北市i-Voting宣傳片「重製再上架」駁抄襲　議員轟最壞示範

友達秀高階醫療、宅經濟面板應用　Micro LED車用顯示器登場

獨／純情志願役遭騙「尿尿的地方」！正妹誘投資不成　怒PO不雅照：這人好噁

經濟部帶隊秀自主產業鏈　佐臻AR智慧眼鏡蘇貞昌也按讚

「這是你嗎？」好友FB傳YouTube連結...好奇一點帳密GG：最新詐騙

雲林最新「面海貝殼鞦韆」！吹海風看夕陽超浪漫　還有一排純白風車

日職／王柏融棒打養樂多洋投　二軍打擊率快八成

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

地方熱門新聞

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

施琅後裔事業有成回饋台南將軍子弟

與公婆、先生爭吵　女離家海邊啜泣警送返家

紙糊的？800萬買房鋁窗直接掉1樓

下屬遭爆桃色糾紛　黃偉哲：人事調整時，常接檢舉信

高壓氣體鋼瓶傾倒撞擊搬運工人3人送醫

2張1千萬統一發票屏東開出　中獎人記得領

蒜頭飆到每台斤160！蒜農把蒜種全賣出不種了

處理好「心情」再處理「事情」　警成功化解「逼車」爭執

置換雙側全人工髖關節　揮別僵直性脊椎炎

360度環覽峽谷　太魯閣山月吊橋12日啟用

飯店業搶國旅「0元入住」　賞故宮南院百萬夜景

新北三重三民全齡公園啟用

南投觀光玩起來　樂享消費抽刮送

更多熱門

相關新聞

抓斗車「一柱擎天」忘　電桿紅綠燈慘歪腰

抓斗車「一柱擎天」忘　電桿紅綠燈慘歪腰

雲林縣一輛抓斗車行經林內鄉台3線與九芎外環道時疑似因抓斗忘記收，在該路口勾到電線，造成一電線桿遭電線扯歪、紅綠燈折腰幾乎倒地，該起事故一度影響交通，目前警方仍派員於現場指揮道路秩序，所幸未造成人員受傷。

雲林林內種出10斤重「芋頭王」　農民拍賣捐公益

雲林林內種出10斤重「芋頭王」　農民拍賣捐公益

日式神社舊址林中國小　和服浴衣節今明2日古典結緣 

日式神社舊址林中國小　和服浴衣節今明2日古典結緣 

雲林男遭砍3刀慘死　行兇鄰居辯：他拿割草刀揮舞

雲林男遭砍3刀慘死　行兇鄰居辯：他拿割草刀揮舞

雲林鄰居惡言口角引殺機一人送醫不治

雲林鄰居惡言口角引殺機一人送醫不治

關鍵字：

2020 璀璨蝶影紫漾林內林內鄉

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

台新員工爆「威力彩包牌真正人數」！都是40歲以下年輕人

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面