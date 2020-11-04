擅闖工地拍「婚紗照」！雲科大講師簡端良被控違法　校方說話了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議員廖郁賢與丈夫簡端良11月1日晚間冒險攀爬斗六東市場拆除工地圍牆，私自進入拍攝婚紗照，藉以紀錄、惋惜落成使用近一甲子的東市場，突遭到斗六市公所粗暴拆除，簡端良為雲林科技大學通識中心講師，所為被控涉及違法，對此校方回應，既然斗六市公所已提告，「全案由警方處理，不便多作評論」。

▲雲林科技大學回應講師簡端良私領域疑涉違法行為，表示「全案由警方處理，不便多作評論」。（圖／記者蔡佩旻攝）



簡端良面對媒體訪問，說明，那天妻子在車上非常難過，幾乎快掉眼淚，當下其實不知道能做什麼，過與不過我都沒有預設立場、文資要不要保存我們也不是專業，但是因為看到廖郁賢傷心，感覺到她對東市場的攤販於心不忍，才提出剛好要拍婚紗，那不如我們在那邊留做個紀念好不好，如此才進到現場。

▲簡端良為雲林科技大學通識中心講師，被控擅入工地拍照行為涉及違法，校方回應，既然斗六市公所已提告，「全案由警方處理，不便多作評論」。（圖／翻攝自Facebook／簡端良）

攀牆而過之後拍下結婚登記後的首批婚紗照，來表達讓市民重新思考文化保存與土地開發的事情一定非得是有衝突、對立的嗎，要用野蠻的方式直接強行去拆除來剝奪市民的記憶與感情造成城市對立，所以選擇用另一種方式來希望達到訴求。

簡端良指出，東市場的文資審查要符合程序，市公所在審查結果剛出來就立刻拆，這中間過程沒有讓市民有喘息的機會，以突襲式的方式拆除，對市民及城市不尊重，用強烈抗爭勢必兩敗俱傷，大家都不樂見，所以用較平和的方式讓市民知道有這種鴨霸的政府沒有公民參與，要直接拆除的預設立場，其中間的過程都只是在做樣子而已。

雲林科技大學校方表示，該案為通識中心講師簡端良私領域行為，基本上不方便多做評論，再者，其行為與校方當初任聘所審核資格不相關，據知斗六市公所已提告，未來待警方、司法調查完成及審判結果出來，再作進一步對其任聘資格之審核。

▲11月1日晚間雲林縣議員廖郁賢及丈夫攀爬圍牆進入，以東市場拆除的斷垣殘壁為背景拍攝婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／簡簡端良）





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