猩球崛起？雲林淵明國中猴群入侵　驅猴員進駐...評估架電圍網

▲雲林縣私立淵明國中因臺灣獼猴入侵，險發生搶食學生早餐，造成師生安全疑慮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣私立淵明國中因臺灣獼猴入侵，險發生搶食學生早餐，造成師生安全疑慮，雲林縣政府已請林內鄉公所由補助計畫所雇用的驅猴人員調整時段，於學校上、放學時間，進駐校區佈署驅猴作業，務必讓師生平安進出校門，並請專家學者到場勘查及評估架設電圍網及相關防治的可能性，以杜絕獼猴入侵校園。

台灣獼猴活動範圍已遍及森林步道及山區果園。因校園後方即是龍過脈步道，蘊藏多樣化且豐富的生態，常見民眾漫遊在美麗的自然步道上，但民眾常常因為好奇，會拿出食物吸引及餵食，此行為卻改變牠們習性，學習到人們出現，代表食物也出現，進而從人及生活環境奪取或偷取食物，導致人猴衝突的發生，甚至危害到鄰近校園安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林內鄉公所由補助計畫所雇用的驅猴人員調整時段，於學校上、放學時間，進駐校區佈署驅猴作業，務必讓師生平安進出校門。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農業處長魏勝德表示，根據研究獼猴與人類有共通傳染病-疱疹B病毒，倘接觸感染會造成中樞神經系統受損，該病症業列入第四類法定傳染病，如未接受妥適治療，其致死率超過70%。經過相關單位及專家勘查討論後，實施防範台灣獼猴入侵校園對策。

1、調整驅猴人員於學校上放學時段，預前到現場執行驅猴工作。2、持續宣導防治獼猴三不原則，並透過學校教育學生注意遇猴時之守護自身安全能力。3、請中央研議相關獼猴政策及法令，能藉由相關措施達到有效控制降低獼猴數量。



農業處指出，除此次獼猴事件緊急調應防治外，歷年亦補助經費予斗六市、林內鄉及古坑鄉公所，主要用於僱用人員協助農民驅趕獼猴，近二年並補助電圍網設施，申請件數從去年4件，今年增長7倍達28件，防治獼猴危害農作，有效降低農損。

雲林縣長張麗善特別呼籲喜愛大自然的民眾，為提防人猴共通疾病，避免改變獼猴覓食行為，遇見台灣獼猴，要遵守三不原則：「不接觸」、「不餵食」、「不干擾」，請與台灣獼猴保持適當距離，尊重其自然行為，並做好垃圾管理，以斷絕可能的食物來源。

▲因校園後方即是龍過脈步道，蘊藏多樣化且豐富的生態，常見民眾漫遊在美麗的自然步道上，但民眾常常因為好奇，會拿出食物吸引及餵食，此行為卻改變牠們習性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►一鍵保溫、外鍋可獨立使用，煮火鍋也沒問題



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►西螺大橋藝陣文化祭登場 萬人舉火把...免費享用烤大豬滷肉飯

►驚險畫面曝！國道轎車左切險撞右拉擊落貨車 後方貨櫃車煞爆煙

►西螺惡煞口角槍擊傷人 逃8天躲橋下工寮暴斃...檢：無他殺

►民宅竟是毒品倉庫！販毒集團「一貫化生產」賺上億 首腦收押