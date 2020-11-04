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戰績怎麼樣？結果何時出爐？一次搞懂「美國大選結果」懶人包

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▲▼拜登、川普、2020美國總統大選。（圖／路透社）

▲美選進入最後階段，拜登、川普誰能入主白宮引人矚目。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

美選已進入最後階段，目前選舉的「關鍵5州」都還未有全面結果，不少人關注目前的戰績如何以及何時才能知道最終結果。以下整理出與美選目前的進展與雙方戰績拉扯的狀況：

＃最新 #美選 拜登目前微幅領先川普！(#01J) 快訊／再開2州！拜登奪明尼蘇達237：210領先川普 https://www.ettoday.net/news/20201104/1846693.htm?from=fb_et_news

Posted by ETtoday新聞雲 on Tuesday, November 3, 2020

目前選舉結果

川普目前勝出：213票

印第安那州、肯塔基州、南卡羅來納州、西維吉尼亞州、佛羅裡達州、阿拉巴馬州、密西西比州、田納西州、奧克拉荷馬州、阿肯色州、堪薩斯州、南達科塔州、路易斯安那州、懷俄明州、猶他州、北達科塔州、密蘇裡州、愛達荷州、俄亥俄州、德克薩斯州、愛荷華州、蒙大拿州、內布拉斯加州、緬因州

拜登目前勝出：238票

佛蒙特州、維吉尼亞州、新罕布夏州、康乃狄克州、德拉瓦州、華盛頓特區、伊利諾州、馬裡蘭州、麻薩諸塞州、紐澤西州、羅德島州、科羅拉多州、新墨西哥州、紐約州、加利福尼亞州、奧勒岡州、華盛頓州、亞利桑那州、明尼蘇達州、夏威夷州、內布拉斯加州、緬因州

BBC分析，賓州、密西根和威斯康辛州這3個在2016年將川普送入白宮的「鐵鏽帶」關鍵州目前看起來似乎仍有翻盤的機會，而位於東海岸的另外兩個關鍵搖擺州佐治亞州和北卡州也是決定這次誰能入主白宮的關鍵之一。

▲▼美國選舉。（圖／翻攝自EToday新聞雲）

▲美選目前仍有喬治亞、南卡、密西根、威州、賓州5個關鍵州未公佈結果。（圖／翻攝自EToday新聞雲）

主要戰場州

在大選日前的全國民意調查中，拜登的支持率遙遙領先，但在少數幾個可能決定選舉結果的關鍵州，拜登與川普的支持度卻不相上下。

目前的結果看來，拜登以「213：238」小幅領先川普，由於喬治亞州、賓州、威州，密西根州和北卡州這幾個關鍵搖擺州選情不穩，再加上郵寄選票尚未全部被點清，因此最終的結果可能要等到幾天后才能被公佈。

CNN分析，這幾個州目前的趨勢都反映川普拿下這些州的機率更大，哥倫比亞廣播公司（CBS）則預計，拜登很有可能會拿下還未公佈結果的內華達州。

出口民調資料

路透社最近公佈了愛迪生研究公司（Edison Research）進行的一項出口民調，結果顯示美國有4成選民認為，政府對新冠病毒大流行的處理方式「非常糟糕」，而33%的選民認為，經濟是他們最關心的問題。

出口民調資料還顯示，拜登在女性選民、黑人選民以及29歲以下的選民中的支持率都呈現領先趨勢，而川普則在65歲以上的選民中佔據優勢。

▲▼美國總統大選,提前投票,投票。（圖／路透）

▲今年的美國總統大選需由美媒提前預測獲勝者。（圖／路透）

勝選者由誰決定？

本屆大選受疫情影響而多了許多與以往不同的「遊戲規則」，本屆選舉的最終結果要在數天，甚至數週後才會被公佈，因此美國媒體需要提前預測每個州的獲勝者。

▲▼美國郵寄投票開票。（圖／路透）

▲由於郵寄投票暴增，因此今年部分州可能無法在選舉日當晚得知結果。（圖／路透）

結果出爐時間

選舉結果通常會在選舉日當晚公佈，由於選票眾多，計票工作難以在一個晚上就全部清點結束，在一般的情況下，通常在第二天早上就可以看出哪位候選人有著絕對勝選的優勢。

然而，選舉官員警告，今年的郵寄選票激增，他們需要更長的時間來進行驗證，因此我們今年可能得等上更長時間才能得到結果。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

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