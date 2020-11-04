美國大選部分結果出爐　紐約「3台裔候選人」全連任

▲美國總統大選開票情況持續膠著，不過國會與州議會同步改選結果已陸續出爐，其中紐約有3位民主黨籍台裔候選人都成功連任，分別為聯邦眾議員孟昭文、紐約州參議員劉醇逸及州眾議員牛毓琳。

圖文／鏡周刊

位於紐約市皇后區國會第6選區，試圖爭取第5任期的45歲孟昭文，先前以高達62.6%得票率，擊敗取得37%的共和黨籍對手茲米契（Tom Zmich），確定連任聯邦眾議員。孟昭文曾在2012年就當選過美國聯邦眾議員，當時她不僅成為第3位華裔眾議員，更成為首位台裔女性聯邦眾議員。

而角逐皇后區的紐約州參議會第11選區，爭取2度連任的53歲劉醇逸，也以接近58%得票率，順利擊敗獲得42%的對手納霍姆（Elisa Nahoum），當選紐約州參議員。劉醇逸於推特發表勝選感言，認為能擔任州參議員是他的榮幸，「選民給予第2任機會是極大的榮耀。感激選民讓我有機會繼續服務，將日以繼夜持續為人民及社區努力打拚。」

另外，打算爭取3度連任的37歲牛毓琳，其實早在初選中以超過64%得票率大勝韓裔對手李榮恩（Grace Lee）。加上初選結束一個月後，第65選區的所有不在籍選票計票完成，雖然官方數據仍未公布，但已確定她勝選連任。今日選舉結果出爐後，有大批的親友湧入她的推特祝賀，牛毓琳也一一回覆致謝，感謝大家一直以來的支持。



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