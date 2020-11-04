豬肉檢出瘦肉精「最高可罰10萬元」　北市議會三讀通過食安修法！

▲台北市議會通過國民黨團提出的「北市食安自治條例」修正草案。（圖／記者袁茵攝）



記者袁茵／台北報導

台北市議會國民黨團日前提出「北市食安自治條例」修正草案，但10月28日遭民進黨及部分無黨籍議員技術性杯葛下流會。台北市議會4日再度表決該修正草案，經過雙方激烈爭執後，最終仍通過該提案，未來會先送入市府，接著再到行政院核定。

北市國民黨團針對含瘦肉精豬肉修訂食安自治條例第17條之1、之2案，擬令北市販售的豬肉及相關產製品不得驗出乙型受體素，違者處6萬以上、10萬以下罰鍰，可按次處罰。國民黨團提案在10月28日赴北市議會二讀審議，結果遭民進黨技術性杯葛、議員全數離席，再加上國民黨議員並未全數出席，最終因人數未達半數而無法進行討論，議長陳錦祥宣布散會，下週再議。

▲王閔生提出臨時動議。（圖／記者袁茵攝）

台北市議會4日再度審查國民黨團提的「北市食安自治條例」修正草案。國民黨團進行甲級動員，民進黨團則是由台北市議員王閔生提出臨時動議，要求條文中的「豬肉」改成「所有肉品均不得檢出」。

然而王閔生的臨時動議引發在場國民黨議員不滿，質疑民進黨團不提自己的版本，提出的修正動議無對應條文，雙方進行激烈爭執。隨後進行是否同意王閔生的臨時動議，以贊成人數13人，反對人數21人，棄權人數13人，否決此臨時動議；而國民黨團也以人數優勢，使北市食安自治條例修正案三讀通過。

▲國民黨團否決王閔生臨時動議。（圖／記者袁茵攝）

不過王閔生痛批，很多肉品都會有瘦肉精，若國民黨團是為北市市民著想，應提出所有肉品都不得檢出瘦肉精，但結果他提出的修正動議卻被否決，難道不能吃含有瘦肉精的豬肉，就能吃含有瘦肉精的牛肉嗎？

台北市議會國民黨團書記長陳重文則認為，民主政治要有法治精神，尊重民進黨團提案，也尊重王閔生的提案，但是台北市議會是法制單位，希望透過正常程序來做提案，對肉品沒有反對，我們反對的是今天在程序上要修改法規委員會擬定出來的法條並沒對應，今天針對豬肉罰則做修正，而不是對肉品部分做修正。

被問到是不是被民進黨打成政治操作？陳重文強調，事實上是誰政治操作？民進黨從中央到地方都在政治操作，國民黨團為民眾提出此修正法案，使北市食安自治條例現在增加罰款條文，「我們不隨之起舞！」未來送入行政院核定，但如果被打槍的話，國民黨團也已經準備做好釋憲。

而由台北市議員林穎孟、黃郁芬、林亮君、苗博雅、 邱威傑組成的「北市議會改革政團」則指出，國民黨團的提案出於政治操作，市法規不該倉促修改，應回歸肉類食品安全如何管理進行討論，因此本政團反對國民黨團提出的市法規修正案。

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▼王閔生。（圖／記者袁茵攝）

▼陳重文。（圖／記者袁茵攝）