萊豬進入校園算不算違法　陳吉仲：還有很多完整配套措施

▲媒體問萊豬進入到校園是否違法？陳吉仲沒有正面回應。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（3日）出席「2020循環農業環島列車」返航記者會，媒體問到萊豬進入到校園是否違法，他並沒有正面回應，但表示營養午餐後面還有很多完整配套措施，議題不是只有萊豬進不進到台灣，並強調食材業者負責溝通，終於可以讓學校午餐不只比照日、韓，甚至也會超越日、韓，全部都用國產食材。

媒體問萊豬進到學校 每餐補助每位學童3.5元至6元，全國3600多所學校，是只限公立或私立？陳吉仲說，2016年總統蔡英文「新農業政策」和「食安五環政策」，很清楚寫著營養午餐「應採用在地食材」，這幾年在教育部還有地方業者努力下，覆蓋率達61％，其中，現況盤點生鮮豬肉有7成左右。

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▲陳吉仲強調，營養午餐每餐增加到6元，對業者而言絕對會有誘因配合。（圖／記者屠惠剛攝）



陳吉仲提到，有外界想要修法讓萊克多巴胺不得進入校園，但此做法只是某一項動物用藥，那其他農藥也沒訂定，應就農業和教育部門規範食材全面採用國產，因此行政院日前才會拍板補助到6元。增加後跟所有食材業者溝通後，業者會全力配合，也就是說如果訂定萊豬不得進入校園，用法律條文規定，業者難以適用，但增加到6元絕對會有誘因配合，否則領不到一天6元，尤其學童有160萬，又分上、下學期，一年高達20億。

陳吉仲說，涵蓋層面3600多所學校中小學午餐，除小學外，完全中學也適用，至於私立或補習班則要問教育部，並強調，日前食材業者負責溝通，找大家討論 ，終於可以讓學校午餐不只比照日、韓，甚至也會超越日、韓，全部都用國產食材，後面還有很多完整配套措施，議題不是只有萊豬進不進到台灣，還包括偏遠學校，農委會將全力配合1000多所學校，不會因運輸成本增加，造成台灣分成好幾個世界。不過，有媒體追問，萊豬進入到校園是否算違法？陳吉仲則沒有正面回應。