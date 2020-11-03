挺教育部決議　蔡英文：把關校園食安支持國產肉品

▲總統蔡英文。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對瘦肉精美豬進入校園爭議，教育部長潘文忠認為目前《學校衛生法》下的採購契約範本，已可要求學校「一律採用」國產肉品，沒必要修法。對此，總統蔡英文3日強調，「校園食材採用國產肉品，是政府一直以來的政策」，接下來，教育部還會修改校園「採購契約範本」，讓學校能更有效規範廠商。

立法院教育及文化委員會2日審查《學校衛生法》，多位在野黨立委認為「萊克多巴胺」跟「乙型受體素」必須入法，明文規定禁用。潘文忠主張，教育部在8月28日已行文各級學校等，規定營養午餐供膳一律採用國產肉品，這是延續2013年《學校衛生法》23條的修法，而當時就提到，「優先」採用國產及中央主管機關認證的農產品。

潘文忠也強調，《學校衛生法》下的採購契約範本，是該法第23條之3中，明確授予教育部來訂定參考範本，這就是非常明確的「子法」。

對於潘文忠的說法，蔡英文3日下午發臉書立挺。她表示，「校園食材採用國產肉品，是政府一直以來的政策」，在2013年《學校衛生法》修法後，已規定學校供應膳食的食材，要優先採用在地優良農產品。今年8月，教育部進一步行文各級學校、縣市政府，要求一律採用國內在地豬肉、牛肉。接下來，教育部還會修改校園「採購契約範本」，讓學校能更有效規範廠商。

蔡英文強調，把關校園食安，支持國產肉品，請家長和同學們都放心。

不過，有立委並不埋單潘文忠的主張。國民黨立委蔣萬安2日表示，現在教育部不管在書面報告或之前備詢都說「沒修法必要」，因為有其他相關配套足已禁止萊豬進入校園，如果是這樣，發一紙公文稱「一律使用國產豬或企業規範，其他行政指導或配合農委會政策 」，但要問教育部發公文法源依據為何？說學校衛生法23條優先採用「在地食材」，若依據此，「母法才是優先採用」，現在發出公文各項行政指導是「一律使用」 會有違法母法問題，未來將面對許多營養午餐業者無止盡行政訴訟。

蔣萬安也說，因為母法是「優先使用」，位階比較低的公文指導則是「一律使用」，這只公文已經逾越母法，今天提案是要補足漏洞，讓法律跟發出行政命令指導一致，否則各項公文和契約都沒罰則及強制力，會造成各學校困擾，陷他們於不義。

國民黨立委賴士葆3日則痛批，潘文忠當時第一個跳出來捍衛食安，承諾營養午餐只用國產豬，如今卻不願修學校衛生法，直呼若農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中是「真小人」，那潘文忠就是「偽君子」。