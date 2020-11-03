黃珊珊批「蔡政府自我放棄」：中央官員變成萊豬代言人！

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲近日屢為美豬議題槓上中央。台北市副市長黃珊珊3日也批評，只要談到萊豬，中央官員好像成為萊豬代言人，把所有武器都繳械，專業與堅持都不見了。

黃珊珊3日於臉書上提及，美國大選進入最後倒數階段，做為全世界最強的民主國家，一場在疫情影響下混亂不堪的選舉，選前民調到底準不準，沒人敢說，但無論結果如何，人民作主與選擇，還是非常珍貴。

黃珊珊表示，開放美豬是國際外交上必要的犧牲，其實國人都很清楚，但至少會看到政府在開放的時候盡量保障國人「知」的權利，美牛有三管五卡與境外查廠，源頭管理與流向履歷一點都不困難，美國也不認為美牛的限制是貿易障礙。

「可是談到萊豬，讓人生氣的是政府自我放棄，中央官員們好像突然成了萊豬代言人，把所有武器都繳械，專業與堅持都不見了！」黃珊珊痛批，國人的飲食習慣，豬肉量遠大於牛肉，豬內臟也是台灣人的最愛，豬肉製品更是生活的一部分，說清楚、講明白，把進口端管理好，下游廠商也安心，消費者更放心。

黃珊珊說，但現在的中央政府，不但毫無章法，還要地方政府從最末段稽查與抽查，源頭不管，花大量人力、物力在末端稽查，真的是緣木求魚，毫無效益，也許等到美國大選結束，他們才會有進一步的動作吧！食品安全不該替政治服務，傷害國人對政府的信任。

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