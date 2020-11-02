激辯9小時！民進黨多數優勢　決議營養午餐契約書「不用載明瘦肉精」

▲教育及文化委員會條審查修法提案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（2日）審查學校衛生法相關草案，從上午9點開始，朝野立委不停討論，但始終意見分歧，其中，針對第23條之3中，契約中是否載明禁用「乙型受體素」（瘦肉精），讓在野立委不滿批，民進黨就是怕該「乙型受體素」這5個字眼，最後仍沒共識，採表決，結果現場綠委全反對，決議不通過。

無黨立委金素梅說，農委會都明確說了，豬不能吃萊克多巴胺，為何民眾能吃？講這麼多就是民進黨立委不願意將乙型受體素入法，從早到現在，23條要放乙型受體素，綠委說要送朝野協商不表決，契約書就可訂定，然而契約書不就是教育部職責？且契約書載明乙型受體素更保障也不要，到時在大會也可再連署，雖然表決還是會輸人家，但就是要讓國人看清楚民進黨在害怕乙型受體素字眼。

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民進黨立委吳思瑤再三強調，若國民黨要表決，最後直接院會處理要三思，今天表決不通過就送院會處裡，民進黨從頭到尾都沒有發動表決，還是希望保持朝野協商，繼續討論擴大對話。民進黨立委鄭運鵬認為，民進黨執政大家負責，從一開始早上到現在，每位委員發言、版本都尊重，希望保留到院會朝野協商空間，也只有民進黨對表決議程有提案，並強調民進黨沒什麼好迴避。

國民黨立委林奕華認為，綠委不用恐嚇大家，23之3要表決是因為從早到現在，起碼契約要明訂，也是大家的共識。最後主席萬美玲逐一問現場立委，在野立委不分政黨全贊成乙型受體素入到契約載明，但民進黨全反對，反對者多，此案不通過，也就是未來營養午餐契約書不用載明瘦肉精。

