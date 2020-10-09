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控選務員搞鬼作票挨罰2千！法官認韓粉監票員「沒虛捏事實」撤罰

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▲▼罷韓結束，一名自稱監察員的呂姓韓粉於網路上控訴投票過程疑遭人動手腳。（圖／翻攝網路,ETtoday資料照,記者屠惠剛攝）

▲罷韓結束後，一名自稱監票員的呂姓韓粉氣憤於網路上控訴「選務員都綠的」，期間有趁機搞鬼的可能。（ETtoday資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐愷昕／高雄報導

6月6日罷韓投票結束後，高雄市長韓國瑜確定成為我國史上第一位被罷免的直轄市市長。對此，就有一名呂姓女韓粉於網路上難過發文，表示自己當日監票時發現選務員幾乎都綠的，並自責自己過程中上了一廁所，「讓他們有可能搞鬼的機會」。高雄簡易庭一審認定她發言違反社會秩序維護法，判處2000元罰鍰；案經呂女上訴，法官認為她並無虛捏事實，也非妄想，應採信她說詞，審結撤銷裁罰。全案定讞。

罷韓投票6月6日下午4點許結果出爐，韓國瑜遭罷免確定後，一名呂姓女子當晚6時許透過手機在臉書發文，指稱自己在鳳山當監察員時，發現發現全部選務人員幾乎都有投票，「等於我一個人，十個小時裡，要對付全部要罷韓的選務人員，整整十個小時，我不太敢喝水，憋到只上一次廁所。」

呂女接續再說道，一次她上完廁所完回來，刻意靠近票匭時，發現票箱裡有很多平整的票，覺得有異，瞬間感到自責，「我好難過，我力量真的太小，上那一次廁所，讓他們有可能搞鬼的機會」，甚至氣憤表示，「為什麼選務人員幾乎都是綠的，我真的好恨」等語。

由於呂女在公開平台發文，內容涉及散布謠言，立即遭警通知到案說明。警詢時，呂女承認發文，但強調自己沒有散布謠言，只是說出所見所聞。

▲▼罷韓結束，一名自稱監察員的呂姓韓粉於網路上控訴投票過程疑遭人動手腳。（圖／翻攝網路,ETtoday資料照,記者屠惠剛攝）

▲罷韓結束，一名自稱監察員的呂姓韓粉於網路上控訴投票過程疑遭人動手腳。（圖／翻攝網路）

鳳山簡易庭一審認為，呂女在沒有證據的情況下，影射、造謠其他選務員搞鬼罷韓，讓外界聯想到「黑箱作業」，有影響公共安寧之虞，故依違反社維法判處她2000元罰鍰。

呂女不服遭罰，提起上訴；二審庭中呂女辯稱，發文內容為她長達一天的觀察，並無虛捏事實的情況，且她當下去上廁所時有提出要照相存證，但卻遭旁人制止，憤恨之餘才上網求指點，行為僅是為端正選務風氣，如果法官認為她捏造謠言，應該先去檢視票匭是否如她所言有很多平整選票。

對此法官認為，確實沒有證據能證實呂女所述屬於謠言，且這是她長達一天的觀察，「並無虛捏事實等語，並非虛妄，堪予採信」，又選舉行政事務屬國家公共行政議題，為可受公評之事，為保障她言論自由，審結撤銷原裁罰，判呂女免罰。全案定讞。

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