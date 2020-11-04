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社會 社會焦點 保障人權

乞討也犯罪！中年男三重逼近狂吼：我要吃飯　女店員嚇壞持棍猛退

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記者陳豐德／新北報導

新北市三重區最近一個月出現一名乞討怪客，會不斷在路邊或店家向民眾乞討，2日晚間9時許他再度進到一家知名精品皮包行內，向著女店員不斷說「給我錢，我要吃飯！」且步步逼近，嚇得女店員拿起棍子準備自衛防身，事後她嚇得在網路社團發文提醒女生自己上班真的要小心，轄區警方也立即加強巡守，發現該名乞討男，將他帶回偵辦。

▲▼男子沿街乞討勸阻不聽，還逼近狂喊「我要吃飯」嚇壞女店員。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲男子沿街乞討勸阻不聽，還逼近狂喊「我要吃飯」嚇壞女店員。（圖／記者陳豐德翻攝）

隋姓女店員在臉書社團「報廢公社二社」內發文，表示當日晚間快下班時，一名阿伯突然走進店內討錢。女店員因為先前子目睹店外一名流浪漢向阿嬤乞討，遭拒後就攻擊阿嬤，眼見乞討男靠得超近，她嚇得步步倒退，並順手拿了牆壁上的棍子防身，正在思考對方攻擊時如何反擊時，對方就放棄走人，直言當下「真的很恐怖、很害怕」。

轄區三重警方網巡發現之後，發現該名乞討人士為黃男（49歲），早在一個月前員警就目睹他沿街乞討，當時就已經勸阻過他，沒想到他仍然故我，而此行為已經涉犯《社會秩序維護法》第82條第一項「於公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻者」，可依法裁處。警方經與隋女私訊聯繫，由於她還未至派出所提告，警方也與她約定時間到派出所說明案情，並完成報案程序。

三重所所長徐子胤帶隊沿線調閱監視器畫面，並加強該路段巡守及盤查，在4日上午11時許於三重正義北路上發現黃姓乞討男，並當場盤查帶返所調查，據了解他戶籍設在宜蘭縣羅東鎮，因為跟家人不合才會憤而離家，目前住在三重各公園已經一個多月，靠乞討維生。因員警先前就已勸阻過黃男，此次再犯也只好依社秩法第82條第一項規定函送裁處。

▼警方依照社會秩序維護法將乞討男帶回偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男子沿街乞討勸阻不聽，還逼近狂喊「我要吃飯」嚇壞女店員。（圖／記者陳豐德翻攝）

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